Трамп обрушился на Boston Globe за организацию публикаций протеста

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости . Президент США Дональд Трамп обрушился в Twitter на газету Boston Globe, которая организовала публикации протеста против позиции Трампа по СМИ в 350 американских и иностранных изданиях.

"Boston Globe, которую продали разоряющейся New York Times за 1,3 миллиарда долларов плюс 800 миллионов долларов убытков и инвестиций — то есть за 2,1 миллиарда долларов, — была затем продана Times за 1 доллар. Теперь Globe сговорилась с другими газетами по свободе прессы. Докажите!" — написал Трамп.

Трамп повторил, что считает большую часть прессы «фейковыми новостями».

"Я бы ничего не желал для нашей страны больше, чем подлинной свободы прессы. На самом деле пресса свободна писать и говорить все, что хочет, но большая часть того, что она пишет, — фейковые новости, продвижение политической повестки дня или просто откровенные попытки повредить людям. Честность выиграет!" — заявил Трамп. Он также вновь назвал СМИ «оппозиционной партией».

Число американских новостных изданий и газет, которые присоединились к координируемой изданием Boston Globe акции в защиту средств массовой информации от критики президента США Дональда Трампа, увеличилось почти до 350. Среди прочих в общем протесте приняли участие газеты New York Times, Dallas Morning News, Denver Post, Philadelphia Inquirer и Chicago Sun-Times.

Газета Boston Globe призвала СМИ опубликовать в четверг, 16 августа, редакторскую колонку, посвященную опасности «нападений со стороны администрации (президента США) на прессу». При этом вместо общего заявления каждое издание должно поместить свой собственный материал.

На призыв Boston Globe начала откликаться и зарубежная пресса. Так, британская газета Guardian заявила о поддержке американских СМИ.

У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл «оппозиционной партией» и «врагами народа», получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45 место.