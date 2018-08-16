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Трамп обрушился на Boston Globe за организацию публикаций протеста
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Трамп обрушился на Boston Globe за организацию публикаций протеста 

РИА Новости 57 минут назад
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился в Twitter на газету Boston Globe, которая организовала публикации протеста против позиции Трампа по СМИ в 350 американских и иностранных изданиях.
"Boston Globe, которую продали разоряющейся New York Times за 1,3 миллиарда долларов плюс 800 миллионов долларов убытков и инвестиций — то есть за 2,1 миллиарда долларов, — была затем продана Times за 1 доллар. Теперь Globe сговорилась с другими газетами по свободе прессы. Докажите!" — написал Трамп.
Трамп повторил, что считает большую часть прессы «фейковыми новостями».
"Я бы ничего не желал для нашей страны больше, чем подлинной свободы прессы. На самом деле пресса свободна писать и говорить все, что хочет, но большая часть того, что она пишет, — фейковые новости, продвижение политической повестки дня или просто откровенные попытки повредить людям. Честность выиграет!" — заявил Трамп. Он также вновь назвал СМИ «оппозиционной партией».
Число американских новостных изданий и газет, которые присоединились к координируемой изданием Boston Globe акции в защиту средств массовой информации от критики президента США Дональда Трампа, увеличилось почти до 350. Среди прочих в общем протесте приняли участие газеты New York Times, Dallas Morning News, Denver Post, Philadelphia Inquirer и Chicago Sun-Times.
Газета Boston Globe призвала СМИ опубликовать в четверг, 16 августа, редакторскую колонку, посвященную опасности «нападений со стороны администрации (президента США) на прессу». При этом вместо общего заявления каждое издание должно поместить свой собственный материал.
В Boston Globe заявили, что президент продолжает свои «вербальные атаки» на журналистов. Напряжение, как считают в издании, усилилось после того, как в августе пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась опровергать некоторые из заявлений Трампа о прессе, а журналист CNN Джим Акоста в знак протеста покинул брифинг.
На призыв Boston Globe начала откликаться и зарубежная пресса. Так, британская газета Guardian заявила о поддержке американских СМИ.
У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл «оппозиционной партией» и «врагами народа», получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45 место.
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