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Сбербанк сохраняет планы по продаже турецкого Denizbank дубайскому Emirates NBD
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Сбербанк сохраняет планы по продаже турецкого Denizbank дубайскому Emirates NBD 

Прайм 11 минут назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Сбербанк несмотря на резкое ослабление турецкой лиры к доллару сохраняет планы по продаже своей турецкой «дочки» Denizbank дубайскому Emirates NBD, ждет одобрений от регуляторов, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
"По сделке подписана юридически обязывающая документация, в которой зафиксированы все условия, включая ценовые параметры. В настоящее время ведется стандартная работа по выполнению условий для закрытия сделки, таких как получение регуляторных и антимонопольных одобрений", — прокомментировали в Сбербанке планы по продаже Denizbank.
Сбербанк в мае сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей «дочки» в Турции Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank.
Глава Сбербанка Герман Греф тогда сообщал, что ожидает закрытие сделки в конце третьего — четвертом квартале текущего года. По его словам, банк надеется получить за «дочку» от 3,4 миллиарда долларов. В свою очередь зампред правления Сбербанка Александр Морозов в мае же в интервью агентству Блумберг пояснял, что, согласно условиям сделки, курс турецкой лиры к доллару захеджирован в рамках определенного диапазона, и расчеты по сделке пройдут в долларах.
Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.
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