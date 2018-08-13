В Анадыре начали продавать кету по социальной цене

ТАСС , 13 августа. Кету по цене 150 рублей начали продавать в Анадыре. Свежевыловленную рыбу реализует организованный правительством региона кооператив сельхозпроизводителей «Чукотка», сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник директор предприятия Павел Печенев.

"Мы продаем кету за 150 рублей за хвост, вне зависимости от веса рыбы. Акция предназначена для тех жителей города, которые не могут в силу разных причин получить лицензию и ловить рыбу. Приобрести свежую кету можно с 18:00 до 20:00, поскольку ее сразу привозят после вылова в киоск и она не успевает испортиться", — рассказал собеседник агентства.

Социальная инициатива продолжится до конца лососевой путины. В этом году она началась на три недели позже обычного, поэтому окончание хода рыбы в Анадыре ждут в начале сентября. Обычно кета в магазинах стоит в два раза дороже.