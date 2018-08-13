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В Анадыре начали продавать кету по социальной цене
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В Анадыре начали продавать кету по социальной цене 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 13 августа. Кету по цене 150 рублей начали продавать в Анадыре. Свежевыловленную рыбу реализует организованный правительством региона кооператив сельхозпроизводителей «Чукотка», сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник директор предприятия Павел Печенев.
"Мы продаем кету за 150 рублей за хвост, вне зависимости от веса рыбы. Акция предназначена для тех жителей города, которые не могут в силу разных причин получить лицензию и ловить рыбу. Приобрести свежую кету можно с 18:00 до 20:00, поскольку ее сразу привозят после вылова в киоск и она не успевает испортиться", — рассказал собеседник агентства.
Социальная инициатива продолжится до конца лососевой путины. В этом году она началась на три недели позже обычного, поэтому окончание хода рыбы в Анадыре ждут в начале сентября. Обычно кета в магазинах стоит в два раза дороже.
Акция проводится по поручению главы региона Романа Копина. Однако помимо пенсионеров и тех, кто не занимается рыбалкой, свежую рыбу по фиксированной цене могут купить и все остальные горожане.
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