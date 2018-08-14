«Татнефть может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 30,27 руб. на акцию

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС /. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года из расчета 30,27 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Об этом говорится в сообщении компании.

Датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 12 октября 2018 года.

Согласно утвержденной в январе 2018 года новой дивидендной политике компании, «Татнефть» направляет на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ) или по международным стандартам финотчетности (МСФО) — в зависимости от большего показателя.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в январе — июне 2018 года выросла по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 63,6%, до 93,9 млрд рублей. Финансовые результаты компании по МСФО за полугодие еще не раскрывались.

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.