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«Татнефть может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 30,27 руб. на акцию
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«Татнефть может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 30,27 руб. на акцию 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года из расчета 30,27 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Об этом говорится в сообщении компании.
Датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 12 октября 2018 года.
Согласно утвержденной в январе 2018 года новой дивидендной политике компании, «Татнефть» направляет на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ) или по международным стандартам финотчетности (МСФО) — в зависимости от большего показателя.
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в январе — июне 2018 года выросла по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 63,6%, до 93,9 млрд рублей. Финансовые результаты компании по МСФО за полугодие еще не раскрывались.
"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.
Крупнейшими держателями акций «Татнефти» являются ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (59,55%) и АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (30,45%).
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