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«Татнефть» выплатит 70 млрд дивидендов за полгода
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«Татнефть» выплатит 70 млрд дивидендов за полгода 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Совет директоров «Татнефти» на заседании 13 августа рекомендовал акционерам по итогам первого полугодия 2018 года выплатить дивиденды в размере 30,27 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию.
Общий размер дивидендов составит 70,4 млрд руб., уточнили в компании. Акционеры примут окончательное решение на внеочередном общем собрании 28 сентября.
По итогам 2017 года «Татнефть» выплатила по 39,94 руб. на акцию, а в целом — 92,9 млрд руб. дивидендов или 75% прибыли.
В январе «Татнефть» внесла изменения в дивидендную политику, согласно которым на выплаты акционерам будут направлять не менее половины прибыли по РСБУ или МСФО в зависимости от того, какая сумма окажется больше. Также совет директоров может предлагать промежуточные выплаты.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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