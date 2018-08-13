Россия в 2019 году нарастит добычу нефти за счет новых проектов «Роснефти» и «Новатэка»

Рост добычи нефти и газового конденсата будет происходить на таких проектах, как «Уват» ("Роснефть"), «Восточно-Сибирский» ("Роснефть"), «Ванкорнефть» ("Роснефть"), «Мессояха» (совместный проект «Роснефти» и «Газпром нефти») и «Ямал СПГ» ("Новатэк").

Кроме того, в ноябре 2018 года ожидается запуск Тагульского месторождения «Роснефти», проектная добыча на котором планируется на уровне 83 тыс. баррелей в сутки, отмечается в отчете. В декабре этого года также должны быть запущены Русское месторождение с добычей в 110 тыс. баррелей в сутки и вторая очередь Среднеботуобинского месторождения с добычей в 66 тыс. баррелей в сутки.

В 2019 году добыча нефти в России, как ожидают в ОПЕК, составит в среднем 11,17 млн баррелей в сутки, в 2018 году — 11,15 млн баррелей.