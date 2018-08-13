«Эмоциональная реакция». Финансовый аналитик об ослаблении курса рубля

В понедельник рубль продолжает слабеть к основным мировым валютам на фоне санкционных рисков.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск вырос на 1,3159 рубля, составив 68,2234 рубля. Последний раз доллар достигал этой отметки в апреле 2016 года. В свою очередь курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

В пятницу, 10 августа, средневзвешенный курс американской валюты составлял 66,9075 рубля за доллар.

Рубль падает с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России.

Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев в эфире радио Sputnik прокомментировал возможные последствия ослабления курса рубля.

"Слабеющая национальная валюта традиционно выгодна для экспортеров и невыгодна для импортеров, потому что возрастает цена зарубежных товаров. В принципе, дешевый рубль отчасти выгоден и национальным производителям, по той простой причине, что конкурентоспособность отечественных товаров возрастает по сравнению с более дорогими импортными. Тут, правда, ситуация не столь однозначна, поскольку отечественные производители какую-то часть оборудования, какую-то часть сырья все-таки покупают за рубежом, поэтому влияние подорожавшей иностранной валюты тоже будет сказываться, хотя и в меньшей степени", — сказал Алексей Коренев.

По его мнению, в резком снижении курса рубля присутствует значительная эмоциональная составляющая.

"В основном это была эмоциональная реакция на грядущие санкции, потому что пока еще непонятно, в каком объеме санкции будут приняты. Почти наверняка они будут пересмотрены в сторону смягчения, поскольку первоначальный вариант, анонсированный группой (американских) сенаторов — он слишком жесткий, а у администрации США и той части конгресса, которая настроена не столь агрессивно, есть возможность настоять на пересмотре, и, скорее всего, это будет сделано. Тем не менее, инвесторы постарались заложить риски введения новых санкций уже сейчас, за счет этого реакция рынков была слишком эмоциональной", — отметил аналитик.

Он назвал наиболее вероятные, на его взгляд, рамки колебаний курса рубля по отношению к доллару в ближайшее время.

"В настоящий момент Центробанк РФ имеет достаточно рычагов, чтобы оказывать существенное влияние на курс рубля по отношению к другим валютам, не допуская чрезмерно резких колебаний. Связано это с тем, что Центробанк в рамках бюджетного правила выкупает в интересах Минфина ежедневно значительные объемы валюты с рынка. При этом Центробанк в зависимости от ситуации имеет возможность варьировать объемы покупок. Скажем, на минувшей неделе были дни, когда Центробанк в два раза снижал объемы закупаемой валюты, тем самым поддерживая рубль. С другой стороны, надо понимать, что Центробанк не присутствует на торгах круглосуточно, он влияет на рубль только на протяжении торговой сессии. И на международном рынке, когда поддержки со стороны отечественного регулятора нет, рубль может уходить за пределы того коридора, который определил для себя Центробанк. Но с момента выхода ЦБ на торги он старается вернуть курс в коридор, который он считает для себя комфортным. Вероятнее всего, в ближайшее время мы увидим доллар по 65-68 рублей, при этом возможны кратковременные выходы за пределы указанного диапазона", — заключил Алексей Коренев.

На прошлой неделе госдепартамент США объявил о новых санкциях против Москвы из-за «использования Россией химоружия в Солсбери».

Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу 22 августа, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Кроме того, в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

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