Обвал курса турецкой лиры привел к снижению индекса Никкэй Токийской фондовой биржи

Токио, 13 августа / Синьхуа / — Под влиянием обвала курса турецкой лиры в понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 1,98 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, упал ниже знаковых 22000 пунктов и остановился на отметке в 21857,43 пункта, что на 440,65 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня. Это минимальный уровень за последний месяц.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, снизился на 36,66 пункта, или 2,13 проц, составив 1683,50 пункта. —0—