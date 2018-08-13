Биржи АТР закрылись преимущественно в минусе на опасениях вокруг Турции

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в "красной зоне" на фоне опасений, связанных с финансовым кризисом в Турции, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,34% — до 2785,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — вырос на 0,31%, до 1520,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,52% — до 27936,57 пункта, корейский KOSPI — на 1,5% — до 2248,45 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,98%, до 21857,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6252,2 пункта.

Негатив на азиатских рынках был вызван новостями из Турции. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

Эксперты отмечают, что финансовый кризис в Турции в первую очередь угрожает развивающимся рынкам, к которым, в частности, относятся Китай и Южная Корея.

"Текущая обстановка побуждает трейдеров на развивающихся рынках пересмотреть состав своих инвестпортфелей, поскольку мы действительно не знаем, как ситуация будет развиваться дальше", — сказал агентству Рейтер аналитик Mirae Asset Sekuritas Тэйе Шим (Taye Shim).

Участники торгов также ожидают публикации во вторник статистики из Китая. Государственное статистическое бюро страны сообщит данные по объему промышленного производства и розничных продаж в КНР в июле.