Доход Dahua Technology вырос на 31,47% за полгода

Компания Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Шэньчжэньская биржа: 002236, Dahua Technology), ведущий мировой производитель решений в области видеонаблюдения, объявила неаудированные предварительные финансовые результаты первого полугодия 2018 года.

В первом полугодии 2018 года общий операционный доход Dahua Technology составил 9 814 041 352,48 юаней (USD 1,44 млрд), продемонстрировав рост на 31,47% в годовом исчислении. Операционная прибыль составила 1 251 445 994 млн юаней (USD 183,59 млн), увеличившись на 11,99% в годовом исчислении. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Компании, достигла 1 081 916 886,52 юаня (USD 158,72 млн), увеличившись на 10,06% в годовом исчислении.

Информация об операционных результатах и финансовом положении

Основными движущими факторами стабильного роста компании являются инвестиции в технологические инновации, глубокое понимание отраслей, глобальная сеть продаж, наличие решений для IoT на основе искусственного интеллекта и способность реагировать на меняющиеся потребности рынка и общие тенденции отрасли.

За отчетный период общий актив Компании увеличился на 4,19%, а чистые активы — на 4,87% по сравнению с началом текущего отчетного периода, в основном за счет расширения масштабов бизнеса и увеличения прибыли.

За отчетный период стоимость чистых активов Компании на акцию увеличилась на 4,99%, в основном за счет увеличения чистой прибыли, приходящейся на акционеров компании.

* Суммарный общий операционный доход в долларах США, операционная прибыль, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Компании в этих новостях, рассчитаны по обменному курсу 31 июля 2018 года (6.8165) и публикуются только в справочных целях.