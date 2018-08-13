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За 7 месяцев 2018 года российские морские торговые порты перевалили 463,7 млн т
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За 7 месяцев 2018 года российские морские торговые порты перевалили 463,7 млн т 

РЖД-Партнер 27 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Снижение объема грузооборота продемонстрировали только российские порты Балтийского бассейна. С начала года они сократили объем работы на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 142,1 млн т. Южные порты переваливают наибольший объем грузов по сравнению с гаванями других бассейнов и их показатели постоянно растут. Так, по итогам семи месяцев здесь было перевалено 157,1 млн т, что выше уровня прошлого года на 6,2%. Причем динамика опережающего роста портов Южного бассейна наблюдается с 2014 года.
Это обусловлено наращиванием перевалки угля, удобрений и зерновых. Быстрорастущие дальневосточные порты с начала года умерили пыл: в январе-июле 2018 г. их грузооборот увеличился всего на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе перевалка сухих грузов — на 5,9%, при этом наливные грузы ушли в минус (на 2,6%). А порты Каспийского бассейна вопреки прошлогодней отрицательной динамике за 7 месяцев нарастили показатели на 38,5% к уровню 2017 года, перевалив 2,8 млн т. Самые холодные российские порты с начала года обработали 45,6 млн т грузов (+6,7% к 7 месяцам 2017-го). И, по словам экспертов, намечаются определенные перспективы: рост перевалки в портах Арктического бассейна до конца 2018 г. и в среднесрочной перспективе будет происходить в основном за счет добычи и транспортировки полезных ископаемых (нефти и СПГ) из Арктики по Северному морскому пути.
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