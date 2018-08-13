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Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,21%
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Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,21% 

Investing.com Россия 22 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производственных запасов, инвестиционных трастов и обувной и легкой промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share упал на 0,21%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки PCH Holdings PLC (CM:PCHH) выросли на 0,100 п. (20,00%), завершив торги на уровне 0,600. Бумаги Beruwala Resorts PLC (CM:BERU) выросли в цене на 0,100 п. (16,67%), закрывшись на отметке 0,700.
Лидерами падения стали акции Amaya Leisure PLC (CM:CONN), цена которых упала на 5,94 п. (12,40%), завершив сессию на отметке 42,00. Акции Hunter&Company PLC (CM:HUNT) поднялись на 54,20 п. (11,78%), закрывшись на уровне 406,00, а Nation Lanka Finance PLC (CM:CSF) снизились в цене на 0,100 п. (11,11%) и завершили торги на отметке 0,800.
На фондовой бирже Коломбо количество подешевевших бумаг (90) превысило количество закрывшихся в плюсе (67), а котировки 46 акций практически не изменились.
Котировки акций Amaya Leisure PLC (CM:CONN) упали до минимума, подешевев на 12,40%, 5,94 п., и завершили торги на отметке 42,00. Котировки акций Beruwala Resorts PLC (CM:BERU) выросли до исторического минимума, подорожав на 16,67%, 0,100 п., и завершили торги на отметке 0,700.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,28%, или 0,19, достигнув отметки $67,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,04%, или 0,03, до $72,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,80%, или 9,70, до отметки $1.209,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR снизилась на 0,10% до 204,025, а котировки USD/LKR повысились на 0,05%, достигнув отметки 160,040.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 96,25.
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