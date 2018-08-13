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BBI: Российские миллиардеры в пятницу потеряли $4,1 млрд
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BBI: Российские миллиардеры в пятницу потеряли $4,1 млрд 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Состояние 23 российских миллиардеров по итогам торгов пятницы сократилось на 4,137 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
При этом большая часть потерь пришлась на 11 человек, чьи активы попали в «список Белоусова» — они потеряли за день 3,091 миллиарда долларов.
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов на прошлой неделе предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.
Согласно данным BBI, сильнее всех сократилось состояние основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина — на 832 миллиона долларов, до 18,3 миллиарда долларов. Более 400 миллионов долларов каждый потеряли основной бенефициар ММК Виктор Рашников (446 миллионов долларов) и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов (443 миллиона долларов).
Состояния Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которые контролируют кипрскую Lanebrook Ltd., основного акционера Evraz, сократились на 381 миллион и 221 миллион долларов соответственно. Один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин потерял 290 миллионов долларов, а крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко — 143 миллиона долларов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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