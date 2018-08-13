Как президент Ричард Никсон надул долларовый пузырь

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о временной приостановке конвертируемости доллара в золото. Временная стала постоянной. Это был конец так называемой Бреттон-Вудской системы «золотого стандарта». Какое значение это имело для мировой экономики?

До сих пор экономисты спорят, правильно ли поступил Никсон, объявляя 15 августа 1971 года в специальном обращении к нации о своем решении отказаться от гарантированного обмена доллара на золото по установленному курсу, что было зафиксировано в соглашении Бреттон-Вудса в 1944 году. Между тем в тех условиях это стало ответом (он казался неизбежным) на многие накопившиеся проблемы в США и мировой экономике в целом. После окончания Второй мировой войны по 1960-е годы все развитые страны мира стремились сохранить постоянное равновесие между объемом экспорта и импорта.

А еще лучше — к тому, чтобы импорт превышал экспорт с целью накопления резервов в золоте или в долларах, которые можно было обменять в любом центробанке на золото по курсу 1 доллар за тройскую унцию золота (сейчас цена превышает 1200 долларов). Впрочем, сами США не были обеспокоены торговым балансом, им было все равно, доллары или золото. Причем доллары они могли напечатать в любом количестве. А вот золото из их резервов постоянно утекало. Возникла потребность девальвировать доллар (то есть увеличить стоимость золота). И в этих условиях Никсон послушался совета экономиста Милтона Фридмана, объявив, что США более не будут ни по какому курсу в обязательном порядке обменивать доллары на золото. Бреттон-Вудские соглашении были разорваны в одностороннем порядке. И по сути, это было финансовое банкротство США, которое, как ни парадоксально, пошло Америке только на пользу.

Отказ от «золотого стандарта» резко ускорил объемы кредитования, чаще всего именно в долларах. И остальной мир стал вынужден еще больше накапливать долларовые резервы. Последовал их мощный приток во все части света. Общий рост объема мирового кредита не прекращался до 2007 года. А в США уже через два года настало время экономического бума, который они стремились подстегнуть агитацией за политику «свободы торговли» и «глобализацию».

Впрочем, оборотной стороной медали было постоянное наращивание внешнеторгового дефицита самих США. Он стабильно превышает триллион долларов в год. Наращивание госдолга происходит быстрее, чем развивается экономика (госдолг уже давно превысил 20 триллионов долларов) Страна живет в долг уже не первое десятилетие, но может позволить себе это делать, пока именно доллар остается мировой резервной валютой и другие страны кредитуются в доллара и продолжают кредитовать самих США, покупая, скажем, их облигации (доходность 30-летних превысила недавно 3 процента, наращивание необеспеченного, по сути, долга продолжается). При этом сам принцип «свободы торговли» в условиях, когда главным платежным средством стали деньги одной страны (более не обеспеченные золотом), привел к постепенной деиндустриализации стран Запада и подъему стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как долго будет продолжаться надувание «кредитного пузыря», сказать трудно. Ему в последнее время все время предрекают неизбежный взрыв чуть ли не завтра, однако этого не происходит. Кризис 2008 тоже поспешили объявить «концом капитализма, как мы его знаем». Однако мировая экономика вылезла и из этого. Видимо, доминирование доллара будет продолжаться до тех пор, пока одна или объединение стран не бросит вызов мировой финансовой системе, основанной на необеспеченном долларе. Это может быть Китай или ЕС . Скорее первое, чем второе. Никто даже в точности не может быть уверен, а имеются ли у США в реальности те заявленные более 8 тысяч тонн золота, которыми частично обеспечен нынешний курс доллара — и через него стабильность всей мировой финансовой системы. Многие страны и сами хранят часть или даже весь свой золотой запас в США, надеясь получить его в любой удобный момент по первому требованию.

Однако несколько лет назад Китай потребовал в обмен на часть американского долга выплатить его золотом в слитках. И получил… позолоченные слитки вольфрама. Германия в 2013 году потребовала часть своего золотого запаса, который с конца войны хранился в США. Лишь в прошлом году ей удалось получить, наконец, его обратно. О возврате задумались и другие страны ЕС. И именно из-за опасений, что золота может не быть в заявленных объемах. Есть и чисто политические риски: так, Турция отозвала свое золото из США на фоне ухудшения отношений.

Впрочем, если золота у Америки нет в заявленных объемах, то грандам мировой экономики на сегодня это лучше не знать, потому что такое знание приведет к глобальной финансовой катастрофе. А так на наш век, может, «долларового пузыря» еще хватит.