После волны рискофобии рынки взяли паузу, что предотвратит дальнейшую коррекцию цен на золото

В пятницу на фоне усилившейся рискофобии цены на золото сохраняли устойчивость, несмотря на укрепление доллара, однако вчера утром они стали снижаться. Это была своего рода отложенная реакция: инвесторы начали учитывать в котировках пятничное укрепление доллара, т. к. пара EUR/USD в конце недели пошла вниз и опустилась с отметки 1,153 ниже 1,14. В результате котировки желтого металла упали с $1 214 до $1 192 за унцию (в последний раз этот уровень был зафиксирован в декабре 2016 года), а пара EUR/USD вчера держалась в диапазоне 1,136-1,143. Сегодня утром цена на золото остается ниже отметки $1 200 за унцию из-за недавнего роста доходности гособлигаций США. После почти панических продаж валют развивающихся рынков вчера утром (в какой момент курс турецкой лиры снизился на 12%) доходность гособлигаций США стала расти по мере того, как рынки немного успокоились, и рискофобия несколько ослабла. Впрочем, очевидно, что практически все валюты развивающихся рынков по-прежнему будут чувствительно реагировать на движения доллара и что в ближайшее время сохранится высокая волатильность.

Для поддержки национальной валюты и банковской ликвидности Центральный банк Турции вчера анонсировал ряд различных мер, и этого оказалось достаточно, чтобы остановить вчерашнее падение турецкой валюты; к концу дня ее ослабление сократилось до 7%. Стабилизация лиры, а также вчерашнее повышение доходности гособлигаций США указывают на то, что после волны рискофобии рынки взяли паузу, и это должно предотвратить дальнейшую коррекцию цен на золото.

В США важных для рынка публикаций сегодня не ожидается. В Европе в 12:00 мск вышли данные по ВВП еврозоны за апрель — июнь, эта статистика должна позитивно повлиять на курс евро после обнародованной утром информации о том, что германский ВВП вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Мы полагаем, что сегодня на фоне оптимистичных данных по ВВП еврозоны цена золота вновь превысит отметку $1 200 за унцию.