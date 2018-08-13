Золото на короткое время подорожало благодаря росту спроса на надежные активы

В пятницу в первой половине дня динамика цен на золото вполне соответствовала последним трендам: желтый металл подешевел на $7 до $1 206 за унцию на фоне коррекции пары EUR/USD с 1,154 до 1,143. Одновременное снижение доходности гособлигаций США (которое оказывает поддержку ценам на золото, но обычно является второстепенным фактором для этого рынка, поскольку в основном динамику определяет укрепление доллара) указывает на неприятие рисков: инвесторы переводят средства в надежные американские активы, учитывая обвал турецкой лиры и его последствия для финансовых рынков. Во второй половине дня в пятницу золото подорожало почти на $11 до $1 217 за унцию, несмотря на продолжавшуюся коррекцию EUR/USD (эта пара опустилась ниже 1,14). Такая нетипичная динамика обычно наблюдается в периоды, когда ситуация на рынке остается крайне неопределенной или когда инвесторы обеспокоены геополитической ситуацией, и это способствует перетоку средств в более надежные активы. Все зависит от уровня неопределенности: если он достаточно высок, то цены на золото идут вверх, несмотря на укрепление доллара. В пятницу вечером поддержку золоту оказал приток средств с фондового рынка, где в течение дня наблюдалось падение. Отметим, что в пятницу также дорожала японская иена, которая традиционно считается защитным активом.