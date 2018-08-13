Россия — самый надежный партнер Вьетнама в военной сфере

«С момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1950 году, перехода в статус стратегического партнерства в 2001 и выхода их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в июле 2012 отношения между Россией и Вьетнамом, преодолев многие вызовы, стали достоянием двух народов. Сейчас они стремительно развиваются во всех направлениях», — заявил посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.

Тху Ань: Г-н посол, как бы Вы оценили нынешние отношения между Россией и Вьетнамом?

Нго Дык Мань: Официальный визит в Россию президента Чан Дай Куанга в июле 2017, участие президента В. Путина на саммите АТЭС 2017 в Дананге и встречи на высшем уровне в кулуарах саммита придали сильный стимул отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, которые с каждым годом становятся лишь крепче, качественнее и эффективнее.

Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах также продолжает активно развиваться. Успешно развернутые в обеих странах нефтегазовые проекты, в частности, совместное предприятие «Вьетсовпетро», созданное в 1981 году, остается символом сотрудничества между Вьетнамом и Россией, а также основой нефтегазовой отрасли во Вьетнаме. Расширение сотрудничества в области сборки и производства автомобилей должно привести к позитивным изменениям в экономических отношениях между Вьетнамом и Россией.

После официального вступления в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в октябре 2016 года, товарооборот двух стран вырос более чем на 30% за год. По российским данным, товарооборот двух стран в 2017 году увеличился до рекордных 5,2 миллиарда долларов США, что является самым высоким показателем для двух стран с 1991 года.

По вьетнамским данными, за первые шесть месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами достиг 2,3 миллиарда долларов США, что на 42% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Экспорт Вьетнама в Россию достиг 1,24 миллиарда долларов США, рост на 24%; импорт — 1,06 миллиарда долларов США, рост на 59,5%. Что касается инвестиций, то помимо сотрудничества в нефтегазовой отрасли, по состоянию на июнь 2018 года, у России есть 117 инвестиционных проектов во Вьетнаме, с общим зарегистрированным уставным капиталом порядка миллиарда долларов США. Со своей стороны, Вьетнам имеет 22 инвестиционных проекта в России, общий зарегистрированный уставной капитал которых составляет около трех миллиардов долларов США.

«Тру Милк Групп» (TH True Milk Group) инвестировала более двух миллиардов долларов США в проекты по молочному животноводству и переработке молока в Московской области, в городе Калуга, что стало ярким достижением в отношениях между двумя странами. Сотрудничество в области производства медицинского оборудования и лекарств, таких как, например, противораковые препараты и средства восточной медицины является очень перспективным.

Отношения Вьетнама и России в сфере обороны и безопасности вышли на новый этап развития. Были предприняты новые шаги для углубления сотрудничества особенно при подготовке кадров, поставках оружия и оборудования. Вьетнам считает, что Россия — самый надежный и перспективный партнер Вьетнама в военной сфере. В действительности Россия предоставляла Вьетнаму множество различных видов вооружений и современных боеприпасов, а также сотрудничала в ремонте и в расширении области использования военного оборудования, передавала технологии, особо стоит отметить помощь в подготовке кадров, обучении и отправке экспертов для помощи Вьетнаму…

За последние несколько лет в сфере образования российское правительство предоставило порядка тысячи стипендий для вьетнамских студентов на обучение в российских университетах, что намного выше чем за весь период сотрудничества в этой сфере во времена СССР.

Сферы туризма и культурного обмена также активно развиваются. Так, количество российских туристов, посетивших Вьетнам, было больше относительно европейских стран. В 2017 году более 600 тысяч российских туристов отправились во Вьетнам и за первые 6 месяцев 2018 года их количество достигло 338 393, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Десятки тысяч вьетнамских туристов в последние два года путешествовали по России: Чемпионат мира привлек многих вьетнамских футбольных фанатов.

— Некоторые азиатские эксперты заявили, что экономические и торговые отношения между Вьетнамом и Россией отстают от политических отношений, сложившихся между двумя странами. По Вашему мнению, как возможно это преодолеть?

— Этот факт меня очень обеспокоил, когда я был назначен на пост посла Вьетнама в России. Смотря на конкретные цифры, особенно на обязательство руководителей двух стран на высшем уровне о достижении 10 миллиардов долл. США в товарообороте между двумя странами к 2020 году. До 2020 года осталось не так уж и много времени, соответствующие органы, предприятия двух стран, и в том числе посольства, должны приложить все усилия для достижения поставленных целей.

На мой взгляд, обе стороны должны активно искать новые пути сотрудничества, приносящие обоюдную пользу, особое внимание стоит уделить прорывам в наших взаимоотношениях. Кроме того, обеим сторонам необходимо совершенствовать административные процедуры, улучшать условия для туристических поездок и временной работы на территориях наших стран для наших граждан. Отдельно отмечу необходимость стимулировать меры по содействию торговле, эффективному осуществлению российских проектов во Вьетнаме, укреплению обменов нашими гражданами.

На данный момент перед нашими странами стоит проблема взаиморасчетов. Я думаю, что с относительной стабильностью российского рубля и вьетнамского донга должен быть открыт канал для взаиморасчетов в национальных валютах двух стран. Центральные банки двух стран должны предоставлять все необходимые гарантии для таких операций.