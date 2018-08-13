Emerging Markets: реал и рэнд догоняют рубль

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Напряжение на валютных рынках стран Emerging Markets растет. Тройка лидеров с конца прошлого года по темпам ослабления к доллару США сейчас выглядит таким образом: турецкая лира (-44,82%), аргентинское песо (-36,27%), российский рубль (-15,12%). При этом южноафриканский ранд (-14,6%) и бразильский реал (-14,33%) в последние дни ускорили темпы ослабления к доллару США и уже практически догнали рубль по темпам ослабления.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На мощную волну девальвации турецкой лиры ЦБ Турции отреагировал снижением нормы резервирования для банков, в очередной раз, пообещав принять необходимые меры для поддержки финансовой системы. Кроме того, турецкий регулятор смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов. Обвал турецкой лиры оказывает негативное влияние и на поведение других валют стран Emerging Markets. Валютный индекс MSCI Emerging Markets (EM) Currency достиг своего годового минимума, а индекс среднего значения стоимости кредитно-дефолтных свопов пяти стран, демонстрирующих темпы наибольшего ослабления валюты: Турции, Аргентины, России, ЮАР и Бразилии — подскочил до двухлетнего максимума. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Стоит отметить, что вследствие ослабления валют стран — крупнейших торговых партнеров Грузии, курс доллара к грузинскому лари сегодня также резко вырос, достигнув максимальной отметки в текущем году. Инвесторы Emerging Markets явно обеспокоены «эффектом домино» валют стран Emerging Markets к повсеместно укрепляющемуся доллару США.