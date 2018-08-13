Всемирный банк выпустит первые в мире блокчейн-облигации

Всемирный банк обратился к крупному финансовому конгломерату Commonwealth Bank of Australia с просьбой выпустить первые в мире облигации на блокчейн-базе Ethereum.

«Всемирный банк поручил Commonwealth Bank of Australia стать единственным финансовым институтом, который займется выпуском первых в мире облигаций, созданных, размещенных, передаваемых и управляемых на протяжении всего его жизненного цикла при помощи технологии распределенного реестра», — говорится в сообщении Всемирного банка.

Новый тип долгового инструмента называется bond-i. Операции с облигациями на блокчейне начнут проводить на специальной платформе после консультаций с инвесторами.

По словам казначея Всемирного банка Арунмы Отех, организация всегда ориентировалась на инновации и стремилась удовлетворить инвесторов. «Поэтому мы рады, что после нескольких месяцев нашей совместной работы с коллегами из ИТ-сферы и Commonwealth Bank of Australia, мы достигли момента совершения нашей первой транзакции с облигациями на блокчейне», — отметила она.