Где москвичи предпочитают закупать овощи и фрукты

Продавцы на рынках утверждают, что на фрукты и овощи заметных скачков цен нет, а покупатели все равно находят, где дешевле.

Заготовительный сезон в самом разгаре. Конец лета — это урожаи овощей и фруктов, время насытить организм витаминами и заготовить на зиму соленья и варенья. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько сильно изменились цены с прошлого сезона и где москвичи предпочитают закупать огурцы и абрикосы.

Начали с самого центра столицы. На Центральном рынке, что убран с поверхности на нижние этажи развлекательного комплекса, немноголюдно. Здесь закупаются в основном жители близлежащих домов, которым некогда ездить за огурцами-помидорами куда-то еще. Цены, конечно, выше, чем на окраинных рынках спальных районов. Но это объясняется самим расположением рынка — аренда торговых мест в самом центре Москвы довольно дорогая.

Продавцы рынка немногословны и в один голос утверждают, что большой разницы в ценах с прошлого сезона не видят. Покупателей они делят на два типа: те, кого в принципе не пугают цены, и пенсионеры, которым трудно ездить по мегаполису в поисках более дешевых мест продаж.

Посетителей на рынке много, торговля идет бойко. Спрашиваем, откуда товар: чтобы разобраться в ценообразовании, надо понять логистику. Продавцы уверяют, что овощи либо тамбовские или подмосковные, либо со Ставрополья, а фрукты из Узбекистана, Абхазии, Казахстана и даже с Волги — из Астрахани. В принципе, это сходится с мнением экспертов, которые по данным за прошлый сезон отмечали, что большинство (до 75 процентов) овощей на наших рынках отечественного производства, а с фруктами ситуация почти зеркально обратная — до 80 процентов сезонных вкусностей у нас импортные.

— Подобные рынки для нас — спасение, — говорит москвичка Татьяна Фунтикова. — Далеко не все пенсионеры могут заниматься дачными грядками. Иногда поход на рынок уже выматывает как целый рабочий день. Я, например, по два часа на дорогу трачу, чтобы с другого конца города сюда приехать. Но если правильно выбирать продукты, то это себя оправдывает. У меня, в Очаково, килограмм малины по 150 рублей продают, а здесь по 100 рублей. Берешь два килограмма — и уже экономия на еще килограмм.

Правоту слов про разницу с магазинными ценами мы проверили на собственном примере. Что может быть вкуснее хорошего арбуза по летней жаре? Правильно — выгодно купленный арбуз! В магазине у того же метро «Теплый Стан», буквально в какой-то сотне метров от рынка, магазинный арбуз стоил по 40 рублей за килограмм. А на рынке вожделенная ягода (а может, фрукт или даже овощ, ботаники еще не определились) продавалась по 25 рублей за килограмм!