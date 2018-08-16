Индийские индексы завершили послепраздничную сессию снижением

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». В среду ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали отрицательную динамику. Правило положительного завершения первой после праздничного выходного сессии сегодня не сработало. При этом в числе аутсайдеров торгов оказались акции финансовых компаний и представителей сектора «сырье и материалы», которым пытались противостоять бумаги ИТ-компаний, растущих на фоне ослабления рупии.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Негативное влияние на исход сессии оказали настроения игроков на американских биржах, где торги среды завершились заметной просадкой на фоне усиления беспокойств по поводу торгового конфликта.

По итогам сессии индекс Nifty 50 ослаб на 0,44% до отметки в 11385,05 пункта, тем временем, BSE Sensex уменьшился на 0,50% и закрылся на уровне в 37663,56 пункта.

К 13:52 МСК валютная пара USD/INR демонстрирует повышение на 0,04% и торгуется на отметке в 70,305, а пара EUR/INR поднимается на 0,74% до 79,9165. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии увеличивается и находится на отметке 7,863%.

Как уже говорилось выше одними из аутсайдеров торговой сессии стали представители финансового сектора. В частности, рыночная капитализация кредиторов Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank и Indusind Bank уменьшилась на 3,7%, 0,8% и 0,7% соответственно.

При этом котировки промышленного конгломерата Reliance Industries скатились на 0,8% после того, как он объявил о произошедшем форц-мажоре с поставками бензина с объекта в городе Джамнагар. Стоит отметить, что другой представитель газовой отрасли ONGC также убавил из своего актива 1,1%.

Из компаний, которым удалось укрепить свои позиции, стоит выделить коммунальное предприятие GAIL (India), бумаги которого подорожали на 3,7%.

Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»