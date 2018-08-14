Индийский рынок акций абстрагировался от турецкого кризиса

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Во вторник фондовый рынок Индии завершил торги умеренным ростом основных индексов. Индийский рынок акций сумел абстрагироваться от двухдневной проигрышной череды и поддаться надеждам на разрешение турецкого кризиса.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Прямых оснований для оптимизма пока нет — в понедельник советник Трампа предостерег посла Турции, что переговоров не будет, пока не освободят арестованного американского пастора. Однако игроки решили рискнуть и закупить подешевевшие за предыдущие сессии бумаги.

Торгам в Индии помог благоприятный внешний фон — индексы в азиатском регионе и Европе показали преимущественно положительную динамику.

По итогам торгов вторника индекс Nifty 50 повысился на 0,70% до отметки 11435,10 пункта, а BSE Sensex увеличился на 0,55% и достиг уровня 37852,00 пункта.

Валютная пара USD/INR ушла в минус на 0,09% до отметки в 69,895. Доходность 10-летних облигаций Индии уменьшилась на 0,09% и составила 7,816%.

Среди голубых фишек в наибольшем плюсе, прибавив свыше 2%, закрылись ICICI Bank, Yes Bank, AXIS Bank, Sun Pharma. Растеряли более 1% бумаги Hero MotoCorp, Larsen & Toubro, Adani.

Фармацевтическая компания Sun Pharmaceutical Industries нарастила 6,7% рыночной капитализации, удачно отчитавшись на квартал с окончанием 30 июня.

Подрядчик по буровым работам Jindal Drilling and Industries подскочил на 18,5%, отчитавшись о росте квартальной прибыли на 82%.

Авиаперевозчик SpiceJet отступил на 0,9% на фоне опубликованного квартального отчета — компания понесла убытки.

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»