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Индийский рынок акций абстрагировался от турецкого кризиса
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Индийский рынок акций абстрагировался от турецкого кризиса 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Во вторник фондовый рынок Индии завершил торги умеренным ростом основных индексов. Индийский рынок акций сумел абстрагироваться от двухдневной проигрышной череды и поддаться надеждам на разрешение турецкого кризиса.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Прямых оснований для оптимизма пока нет — в понедельник советник Трампа предостерег посла Турции, что переговоров не будет, пока не освободят арестованного американского пастора. Однако игроки решили рискнуть и закупить подешевевшие за предыдущие сессии бумаги.
Торгам в Индии помог благоприятный внешний фон — индексы в азиатском регионе и Европе показали преимущественно положительную динамику.
По итогам торгов вторника индекс Nifty 50 повысился на 0,70% до отметки 11435,10 пункта, а BSE Sensex увеличился на 0,55% и достиг уровня 37852,00 пункта.
Валютная пара USD/INR ушла в минус на 0,09% до отметки в 69,895. Доходность 10-летних облигаций Индии уменьшилась на 0,09% и составила 7,816%.
Среди голубых фишек в наибольшем плюсе, прибавив свыше 2%, закрылись ICICI Bank, Yes Bank, AXIS Bank, Sun Pharma. Растеряли более 1% бумаги Hero MotoCorp, Larsen & Toubro, Adani.
Фармацевтическая компания Sun Pharmaceutical Industries нарастила 6,7% рыночной капитализации, удачно отчитавшись на квартал с окончанием 30 июня.
Подрядчик по буровым работам Jindal Drilling and Industries подскочил на 18,5%, отчитавшись о росте квартальной прибыли на 82%.
Авиаперевозчик SpiceJet отступил на 0,9% на фоне опубликованного квартального отчета — компания понесла убытки.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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