Торги пятницы завершились в Индии повышением основных индексов

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». В пятницу ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали положительную динамику вслед за американскими и азиатскими биржами, оптимистично воспринявшими готовность Пекина идти на переговоры с США. При этом фаворитами торговой сессии стали акции финансовых компаний, поставщиков потребительских товаров и представителей сектора здравоохранения.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Что касается опубликованного протокола последнего заседания центрального банка страны, регулятор выделил возможные риски высокого уровня инфляции во втором полугодии как один из ключевых драйверов повышения процентных ставок в августе.

По итогам сессии индекс Nifty 50 окреп на 0,75% до отметки в 11470,75 пункта, тем временем, BSE Sensex увеличился на 0,75% и закрылся на уровне в 37947,88 пункта.

Стоит отметить, что торги на валютном и облигационном рынках страны сегодня не проводятся по случаю локального праздника.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали представители финансового сектора. В частности, рыночная капитализация ICICI Bank и Kotak Mahindra увеличилась на 1,38% и 1,43% соответственно.

При этом котировки оператора отелей Lemon Tree Hotels подтянулись на 1,2% после того, как компания подписала соглашение о покупке отеля на 90 комнат в штате Андхра-Прадеш.

Между тем авиакомпания Jet Airways добавила в свой актив 0,2% на фоне появившейся информации о том, что она ведет переговоры с небанковской финансовой организацией о привлечении до 20 млрд рупий.

Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»