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Турецкий негатив больно хлестнул по фондовому рынку Индии
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Турецкий негатив больно хлестнул по фондовому рынку Индии 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». В понедельник фондовый рынок Индии завершил торги умеренным снижением основных индексов.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Индийский фондовый рынок сегодня находился не в духе в силу событий в Турции — валютный кризис в стране и резкое падение курса лиры всерьез встревожили инвестиционное сообщество. Геополитическая напряженность действует не в пользу аппетита к риску, и на таком фоне игроки воздерживались от покупок индийских акций.
Кроме того, индийская рупия просела до исторического минимума по отношению к доллару, что не может не нервировать игроков в свете событий в Турции.
Стоит отметить, что внешний фон для торгов в Индии складывался неблагоприятный с учетом того, что индексы в азиатском регионе показали отрицательную динамику.
По итогам торгов вторника индекс Nifty 50 понизился на 0,65% до отметки 11355,75 пункта, а BSE Sensex уменьшился на 0,59% и достиг уровня 37644,90 пункта.
Валютная пара USD/INR ушла в плюс на 1,14% до отметки в 69,885. Доходность 10-летних облигаций Индии увеличилась на 0,84% и составила 7,819%.
Среди голубых фишек в наибольшем минусе, растеряв свыше 2%, закрылись SBI, Vedanta, Yes Bank, Tata Motors. Прибавили более 1% бумаги Wipro, Sun Pharma, Infosys.
Отступление на индийских площадках возглавил финансовый сектор. Акции HDFC Bank просели на 1,4% на новостях об отставке заместителя управляющего директора, а бумаги State Bank of India растеряли 3,2% на фоне публикации данных о квартальном убытке банка.
Индийская фармацевтическая компания Cadila Healthcare лишилась 6,5% рыночной капитализации на фоне того, что ее квартальные продажи на территории США разочаровали аналитиков.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»
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