ФАС согласовала покупку банком «Траст» 99,5% голосующих акций АО «Балтийский лизинг» 

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство банка «Траст» о приобретении 99,5% голосующих акций АО «Балтийский лизинг», сообщается в материалах ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство банка «Траст» (ПАО) о приобретении в результате совершения сделки по приобретению 99,5% голосующих акций АО «Балтийский лизинг» прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Балтийский лизинг», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.
"Балтийский лизинг" — универсальная лизинговая компания. С 1990 года предоставляет услуги в сфере финансовой аренды транспортных средств, специальной техники, промышленного оборудования и недвижимости. ООО «Балтийский лизинг» на 100% принадлежит АО «Балтийский лизинг».
Акционерами последней, по данным компании на 31 марта, являлись «Интерсервис», "Открытие холдинг" и генеральный директор компании Дмитрий Корчагов.
К «Балтийскому лизингу» проявлял интерес "Европлан" (ныне «Сафмар финансовые инвестиции», компания принадлежит Михаилу Гуцериеву).
В июле 2017 года ФАС удовлетворила ходатайство компании о покупке 99,4796% голосующих акций «Балтийского лизинга». Однако сделка сорвалась, когда началась санация банка «Открытие», который находился под контролем «Открытие холдинга».