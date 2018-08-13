ФАС согласовала покупку банком «Траст» 99,5% голосующих акций АО «Балтийский лизинг»

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство банка «Траст» (ПАО) о приобретении в результате совершения сделки по приобретению 99,5% голосующих акций АО «Балтийский лизинг» прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Балтийский лизинг», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

"Балтийский лизинг" — универсальная лизинговая компания. С 1990 года предоставляет услуги в сфере финансовой аренды транспортных средств, специальной техники, промышленного оборудования и недвижимости. ООО «Балтийский лизинг» на 100% принадлежит АО «Балтийский лизинг».

Акционерами последней, по данным компании на 31 марта, являлись «Интерсервис», "Открытие холдинг" и генеральный директор компании Дмитрий Корчагов.