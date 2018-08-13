Все вместе собираем ребят в школу

Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе» пройдет в Москве в 13-й раз.

На следующей неделе, с 23 августа, в городе заработают пункты по сбору одежды, обуви, канцтоваров и других вещей, которые пригодятся детям для учебы.

— Во время акции в городе будут работать 137 стационарных и 69 передвижных пунктов, — рассказали «Вечерке» в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. — Все собранные вещи мы передадим школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям-инвалидам.

Благотворительная акция, которая из года в год становится все больше похожа на маленький семейный праздник, продлится до конца августа. На всех площадках пройдут конкурсы, познавательные викторины и мастер-классы.