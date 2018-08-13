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Все вместе собираем ребят в школу
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Все вместе собираем ребят в школу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе» пройдет в Москве в 13-й раз.
На следующей неделе, с 23 августа, в городе заработают пункты по сбору одежды, обуви, канцтоваров и других вещей, которые пригодятся детям для учебы.
— Во время акции в городе будут работать 137 стационарных и 69 передвижных пунктов, — рассказали «Вечерке» в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. — Все собранные вещи мы передадим школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям-инвалидам.
Благотворительная акция, которая из года в год становится все больше похожа на маленький семейный праздник, продлится до конца августа. На всех площадках пройдут конкурсы, познавательные викторины и мастер-классы.
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