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Эксперт оценила влияние снижения курса рубля на туристический рынок
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Эксперт оценила влияние снижения курса рубля на туристический рынок 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Представители агентского туристического рынка не отмечают снижения объёмов продаж туристических пакетов несмотря на колебание курса российской валюты, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. После этого начиная со среды нацвалюта РФ потеряла уже более 4 рублей по отношению к доллару.
"Снижения спроса на туристический продукт пока нет. В агентствах отмечают, что туроператоры ведут себя корректно, только утром выставляют цены в соответствии с курсом рубля к иностранной валюте и не меняют их в течение дня", — сказала она.
"Россияне пока не настолько напуганы снижением курса рубля, чтобы отказываться от поездок. Люди, которые хотят отдыхать и запланировали свои отпуска на ближайшие месяцы, пока выдерживают этот курс", — прокомментировала ситуацию Осипова.
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