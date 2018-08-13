Эксперт оценила влияние снижения курса рубля на туристический рынок

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости . Представители агентского туристического рынка не отмечают снижения объёмов продаж туристических пакетов несмотря на колебание курса российской валюты, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова

Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. После этого начиная со среды нацвалюта РФ потеряла уже более 4 рублей по отношению к доллару.

"Снижения спроса на туристический продукт пока нет. В агентствах отмечают, что туроператоры ведут себя корректно, только утром выставляют цены в соответствии с курсом рубля к иностранной валюте и не меняют их в течение дня", — сказала она.

"Россияне пока не настолько напуганы снижением курса рубля, чтобы отказываться от поездок. Люди, которые хотят отдыхать и запланировали свои отпуска на ближайшие месяцы, пока выдерживают этот курс", — прокомментировала ситуацию Осипова.