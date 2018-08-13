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1,3 млрд рублей потратит управление федеральных автодорог «Северо-Запад» на дорожную разметку
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1,3 млрд рублей потратит управление федеральных автодорог «Северо-Запад» на дорожную разметку 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
1,3 млрд рублей будет направлено на нанесение дорожной разметки федеральных трасс в регионах СЗФО, сообщает портал torg94.ru. Победителем торгов стала московская компания «Евротрансстрой». Итоги конкурса стали известны 27 июля.
Подрядчик должен нанести разметку на дорогах федерального значения в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Работы рассчитаны на два года — с 2018 по 2020.
Госконтракт между заказчиком и подрядчиком был подписан 9 августа. Дело в том, что результат торгов несколько раз пытался оспорить компания ЗАО «Трест», которая также подавала заявку. Одна сотрудники ФАС РФ нарушений в процедуре проведения госзакупки не обнаружили.
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