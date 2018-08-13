1,3 млрд рублей потратит управление федеральных автодорог «Северо-Запад» на дорожную разметку

1,3 млрд рублей будет направлено на нанесение дорожной разметки федеральных трасс в регионах СЗФО, сообщает портал torg94.ru. Победителем торгов стала московская компания «Евротрансстрой». Итоги конкурса стали известны 27 июля.

Подрядчик должен нанести разметку на дорогах федерального значения в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Работы рассчитаны на два года — с 2018 по 2020.