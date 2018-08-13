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«Дно» по рублю уже где-то рядом; инфляция рискует выйти за пределы 5%
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«Дно» по рублю уже где-то рядом; инфляция рискует выйти за пределы 5% 

Прайм 29 минут назад
Курс доллара США с утра в понедельник 13 августа продолжил рост и в моменте достигал отметки 68,66 руб. /$. На отечественном валютном рынке все еще активны спекуляции на теме санкций, приправленные общим беспокойством инвесторов по отношению к валютам развивающихся стран и бегством капитала в доллар США. С рынка российского госдолга, по отношению к которому готовятся санкции, все еще наблюдается масштабный отток капитала. Индекс гособлигаций RGBI начал практически безостановочное падение с того момента, как всплыли подробности санкций, и на текущий момент продолжает снижаться. Между тем рубль уже выглядит перепроданным. Особенно на фоне относительно устойчивых высоких цен на нефть. Не исключено, что «дно» по рублю уже где-то рядом. После того, как «дно» (в пределах 70 руб. /$) будет найдено, рубль может отскочить, а затем консолидироваться в области 66-67 руб. /$.
С 1 августа текущего года курс USD/RUB вырос на 8%. Самое неприятное в текущей истории заключается в том, что падение рубля на 10% и более может усугубить ситуацию с инфляционными ожиданиями. Как известно, сохраняющиеся на длительном промежутке инфляционные ожидания обычно приводят к скачку инфляции. А ведь инфляционные ожидания уже резко выросли в текущем году: с 7,8% в апреле до 8,6% в мае на фоне роста цен на бензин, затем до 9,8% в июне из-за повышения НДС. В июле было зафиксировано снижение инфляционных ожиданий на незначительную величину до 9,7%. Но можно предположить, что уже в августе инфляционные ожидания достигнут 10,5%-10,6%. Инфляция при этом рискует выйти за пределы 5%, то есть выше таргета ЦБ.
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