«Дно» по рублю уже где-то рядом; инфляция рискует выйти за пределы 5%

Курс доллара США с утра в понедельник 13 августа продолжил рост и в моменте достигал отметки 68,66 руб. /$. На отечественном валютном рынке все еще активны спекуляции на теме санкций, приправленные общим беспокойством инвесторов по отношению к валютам развивающихся стран и бегством капитала в доллар США. С рынка российского госдолга, по отношению к которому готовятся санкции, все еще наблюдается масштабный отток капитала. Индекс гособлигаций RGBI начал практически безостановочное падение с того момента, как всплыли подробности санкций, и на текущий момент продолжает снижаться. Между тем рубль уже выглядит перепроданным. Особенно на фоне относительно устойчивых высоких цен на нефть. Не исключено, что «дно» по рублю уже где-то рядом. После того, как «дно» (в пределах 70 руб. /$) будет найдено, рубль может отскочить, а затем консолидироваться в области 66-67 руб. /$.