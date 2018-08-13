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Деньги от продажи доли в ООО можно освободить от НДФЛ
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Деньги от продажи доли в ООО можно освободить от НДФЛ 

Время бухгалтера 43 минуты назад
Действующее законодательство освобождает от НДФЛ доходы, полученные гражданами от продажи долей в уставном капитале российских компаний. Также освобождены от подоходного налога деньги от продажи акций из списка, приведенного в п. 2 ст. 284.2 НК РФ, если на момент продажи или погашения плательщик владел этими бумагами больше пяти лет. Эти положения действуют для долей и акций, купленных после 1 января 2011 г. При этом не важно, на каком основании плательщик вступил во владение ценными бумагами.
Закон об ООО гласит, что общество, присоединяя другое ООО, считается реорганизованным с момента внесения в госреестр записи о том, что присоединенная фирма прекратила работу. Тогда же считаются приобретенными доли в капитале общества-присоединителя, если члены второго, присоединенного общества, в обмен на доли в капитале своей фирмы по договору о присоединении получили доли в капитале присоединившей компании.
Деньги, полученные от продажи таких долей, свободны от подоходного налога, если акции или доли были получены после указанной выше даты, а члены общества владели ими больше пяти лет.
ПИСЬМО Минфина РФ от 20.07.2018 № 03-04-05/51029
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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