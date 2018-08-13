Деньги от продажи доли в ООО можно освободить от НДФЛ

Действующее законодательство освобождает от НДФЛ доходы, полученные гражданами от продажи долей в уставном капитале российских компаний. Также освобождены от подоходного налога деньги от продажи акций из списка, приведенного в п. 2 ст. 284.2 НК РФ, если на момент продажи или погашения плательщик владел этими бумагами больше пяти лет. Эти положения действуют для долей и акций, купленных после 1 января 2011 г. При этом не важно, на каком основании плательщик вступил во владение ценными бумагами.

Закон об ООО гласит, что общество, присоединяя другое ООО, считается реорганизованным с момента внесения в госреестр записи о том, что присоединенная фирма прекратила работу. Тогда же считаются приобретенными доли в капитале общества-присоединителя, если члены второго, присоединенного общества, в обмен на доли в капитале своей фирмы по договору о присоединении получили доли в капитале присоединившей компании.

Деньги, полученные от продажи таких долей, свободны от подоходного налога, если акции или доли были получены после указанной выше даты, а члены общества владели ими больше пяти лет.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»