Лира прекратила обвал благодаря записи в Twitter

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика» Курс лиры резко укрепился от своих минимумов. Причиной стали не действия монетарных властей, а банальный твит.

Итак, в середине дня мировые финансовые рынки, которые на время переключили свое внимание с торговой войны на Турцию, где в минусшую пятницу курс лиры рухнули примерно на 17%, а сегодня в моменте терял еще 8%.

Турция за выходные разработала план стабилизации ситуации на валютном рынке. В частности, Совет по банковскому регулированию и надзору (СБРН) Турции ввел ограничения для отечественных банков по валютным свопам с турецкими лирами. Регулятор запретил банкам осуществлять такие сделки на суммы, превышающие половину имеющихся у них в обороте собственных денежных средств.

Также ЦБ снизил норму обязательных резервов, которые коммерческие банки должны держать в виде депозитов в Центробанке. По лирам норма снижена на 2,5 процентных пункта (до 10,25%), по иностранным валютам — на 4 процентных пункта для депозитов от года до трех лет (до 10-20% в зависимости от срока вклада).

Таким образом ЦБ рассчитывает добиться дополнительного вливания в финансовую систему около $7,5 млрд (10 млрд лир и $6 млрд) и резервов золота на $3 млрд, сообщает ТАСС

Но меры эта воздействия на рынок не оказали, лира продолжала находиться в свободном падении, пока не появилась новость политического характера. Появилась она в Twitter.

Пастор Бренсон якобы будет освобожден из-под домашнего ареста до 15 августа.

И хотя эту информацию пока не подтвердили, рынок отреагировал крайне стремительно. Лира резко начала укрепляться, евро начал расти к доллару, от своих минимумов начало подниматься и золото.

Впрочем, укрепление лиры не продлилось долго, поскольку американское посольство в Анкаре заявило, что не получало подобного рода уведомлений об освобождении Пастора.

В общем, американские горки на финансовых рынках продолжаются. Спекуляции, вбросы и манипуляции будут постоянно присутствовать на рынке, пока не наступит какая-то стабилизация.