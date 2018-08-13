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Лира прекратила обвал благодаря записи в Twitter
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Лира прекратила обвал благодаря записи в Twitter 

Вести Экономика 15 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика» Курс лиры резко укрепился от своих минимумов. Причиной стали не действия монетарных властей, а банальный твит.
Итак, в середине дня мировые финансовые рынки, которые на время переключили свое внимание с торговой войны на Турцию, где в минусшую пятницу курс лиры рухнули примерно на 17%, а сегодня в моменте терял еще 8%.
Турция за выходные разработала план стабилизации ситуации на валютном рынке. В частности, Совет по банковскому регулированию и надзору (СБРН) Турции ввел ограничения для отечественных банков по валютным свопам с турецкими лирами. Регулятор запретил банкам осуществлять такие сделки на суммы, превышающие половину имеющихся у них в обороте собственных денежных средств.
Также ЦБ снизил норму обязательных резервов, которые коммерческие банки должны держать в виде депозитов в Центробанке. По лирам норма снижена на 2,5 процентных пункта (до 10,25%), по иностранным валютам — на 4 процентных пункта для депозитов от года до трех лет (до 10-20% в зависимости от срока вклада).
Таким образом ЦБ рассчитывает добиться дополнительного вливания в финансовую систему около $7,5 млрд (10 млрд лир и $6 млрд) и резервов золота на $3 млрд, сообщает ТАСС.
Но меры эта воздействия на рынок не оказали, лира продолжала находиться в свободном падении, пока не появилась новость политического характера. Появилась она в Twitter.
Пастор Бренсон якобы будет освобожден из-под домашнего ареста до 15 августа.
И хотя эту информацию пока не подтвердили, рынок отреагировал крайне стремительно. Лира резко начала укрепляться, евро начал расти к доллару, от своих минимумов начало подниматься и золото.
Впрочем, укрепление лиры не продлилось долго, поскольку американское посольство в Анкаре заявило, что не получало подобного рода уведомлений об освобождении Пастора.
В общем, американские горки на финансовых рынках продолжаются. Спекуляции, вбросы и манипуляции будут постоянно присутствовать на рынке, пока не наступит какая-то стабилизация.
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