Эксперт: рубль скоро подорожает

По его словам, России не нужны ограничения оборота валюты или отказ от валютного суверенитета вроде привязки рубля к более устойчивой валюте.

«У нас открытая рыночная экономика, и надо обсуждать не новые ограничения, а новые стимулы модернизации», — цитирует «ФАН» эксперта.

Экономист также не уверен, что рубль продолжит свое падение, а напротив он убежден в скорейшем повышении курса национальной валюты. Он подчеркнул, что за любым падением всегда наступает отскок.

Напомним, курс рубля начал снижаться в среду на прошлой неделе, отреагировав на планы администрации США ввести новые санкции против России.

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