Эксперт: рубль скоро подорожает 

Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Яков Миркин считает, что российскому рублю не потребуется особых средств поддержки, так как с курсом рубля и так все будет нормально.
По его словам, России не нужны ограничения оборота валюты или отказ от валютного суверенитета вроде привязки рубля к более устойчивой валюте.
«У нас открытая рыночная экономика, и надо обсуждать не новые ограничения, а новые стимулы модернизации», — цитирует «ФАН» эксперта.
Экономист также не уверен, что рубль продолжит свое падение, а напротив он убежден в скорейшем повышении курса национальной валюты. Он подчеркнул, что за любым падением всегда наступает отскок.
Напомним, курс рубля начал снижаться в среду на прошлой неделе, отреагировав на планы администрации США ввести новые санкции против России.
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