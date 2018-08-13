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На Омбинском месторождении добыли 15 миллионов тонн нефти
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На Омбинском месторождении добыли 15 миллионов тонн нефти 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Таких высоких результатов удалось достичь благодаря ряду инновационных инженерных решений и профессиональной работе сотрудников добывающего предприятия.
В настоящий момент Омбинское месторождение считается одним из самых перспективных у «РН-Юганскнефтегаза». Оно было открыто в 1978 году первой поисковой скважиной на территории Сургутского района. Глубина залегания полезных ископаемых здесь составляет более 2900 метров.
На территории Омбинского месторождения выстроена развитая промысловая инфраструктура: объекты сбора, подготовки и транспортировки нефти, а также одна дожимная и две кустовые насосные станции. На этом месторождении среднесуточная добыча составляет более девяти тысяч тонн нефти.
Накопленная добыча предприятия «РН-Юганскнефтегаз» превышает 2,3 миллиарда тонн нефти.
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