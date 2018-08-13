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В Сбербанке отрицают дефицит валюты
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В Сбербанке отрицают дефицит валюты 

News.ru 28 минут назад
Сбербанк не стал предпринимать дополнительных мер в связи со снижением курса рубля и повышенным спросом населения на покупку иностранной валюты, заявили в пресс-службе кредитной организации. Дефицита какой-либо валюты в банке нет.
«Инкассация работает в штатном режиме, никаких дополнительных мер не требовалось», — заявили РИА Новости в Сбербанке.
Курс доллара и евро продолжил расти на открытии торгов 13 августа. По данным на 15.45 российская валюта торгуется по отношению к доллару по 67,8 рубля, по отношению к евро — по 77,35.
За три дня после объявления новых санкций США рубль потерял к доллару 6,6%. По оценке министра финансов Антона Силуанова, падение рубля может увеличить инфляцию до 3%.
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