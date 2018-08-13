В Сбербанке отрицают дефицит валюты

Сбербанк не стал предпринимать дополнительных мер в связи со снижением курса рубля и повышенным спросом населения на покупку иностранной валюты, заявили в пресс-службе кредитной организации. Дефицита какой-либо валюты в банке нет.

«Инкассация работает в штатном режиме, никаких дополнительных мер не требовалось», — заявили РИА Новости в Сбербанке.

Курс доллара и евро продолжил расти на открытии торгов 13 августа. По данным на 15.45 российская валюта торгуется по отношению к доллару по 67,8 рубля, по отношению к евро — по 77,35.