Италия ждет атаку спекулянтов на финансовые рынки в августе

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Спекулянты, вероятно, нападут на итальянские финансовые рынки в этом месяце, но у страны есть средства для защиты, заявил высокопоставленный правительственный чиновник в интервью газете Libero в воскресенье.

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Джанкарло Джорджетти, секретарь аппарата правительства и известный представитель ультраправой партии «Лига», сказал, что тонкие объемы торгов летом способствуют атакам на рынок.

"Я ожидаю нападения [в августе]", — сказал Джорджетти Libero.

"Рынки заполнены голодными спекулятивными фондами, которые выбирают себе жертву и набрасываются, — отметил чиновник. — Летом объемы рынка невелики, можно заложить основу для агрессивных инициатив в отношении стран. Посмотрите на Турцию".

Рынки Турции упали на прошлой неделе из-за растущей обеспокоенности состоянием экономики и политическим руководством страны, пишет Reuters

Итальянские активы также подверглись давлению в последние недели. Инвесторы обеспокоены тем, что правящая коалиция, состоящая из «Лиги» и «Движения „5 звезд“, может нарушить бюджетные правила ЕС

»Если шторм [на рынке] наступит, мы раскроем наш зонт. Италия — большая страна, и она имеет ресурсы для реагирования, отчасти благодаря большому объему частных сбережений", — заявил Джорджетти.

По данным федерации итальянских банкиров FABI, сбережения домашних хозяйств в Италии составляют около €4,4 трлн по сравнению с €2,2 трлн в 1998 году.

Как сообщали «Вести. Экономика», в основе политики коалиции, которую сформировали «Лига» и «Движение 5 звезд», лежит евроскептицизм. Партии подвергли критике принципы Евросоюза в отношении иммиграции, торговых сделок, сельского хозяйства и санкций против России.

"Движение 5 звезд" и «Лига» также заявляли, что хотят оспорить ограничения Евросоюза на правительственные займы и расходы. Европейские политики и экономисты опасались, что коалиционное правительство Италии может создать предпосылки для следующего кризиса в еврозоне, если будет проводить политику снижения налогов и увеличения расходов. На фоне этого конфликта возникли предположения, что Италия может покинуть еврозону.

В интервью газете Il Foglio в субботу министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези, который не является членом какой-либо политической партии, заявил, что обвал турецкой лиры показал, насколько важно для Италии быть частью еврозоны.

"То, что происходит в Турции, должно быть внимательно рассмотрено теми, кто продолжает сомневаться в том, является ли такая валюта, как евро, позитивной вещью или нет", — сказал он.

Однако главный экономист «Лиги» Клаудио Борги, который возглавляет бюджетный комитет нижней палаты парламента, сказал в воскресенье, что Моаверо не понимает, о чем он говорит.

"Мы должны беспокоиться о евро, а не праздновать его предполагаемую стабильность", — заявил Борги в интервью La Verita daily, предупредив, что планы Европейского центрального банка по завершению трехлетней программы стимулирования могут оказаться очень вредными для Италии.

"Либо вводится новая [рыночная] гарантия, либо нам нужно готовиться к плану Б, — сказал он, явно ссылаясь на выход Италии из еврозоны. — У нас уже есть [торговый] профицит. В тот момент, когда у нас будет собственная валюта, у нас будет суперпрофицит".