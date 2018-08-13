Курс валюты предвещает антидолларовую революцию

Доллар США на валютных торгах перепрыгнул отметку 68 рублей, обновив рекорд двухлетней давности. Чем это грозит отечественной экономике? Да ничем особенным. Бывали времена и поярче, когда американская валюта в конце 2015 года взлетала до без малого 80 рублей, а российские предприятия вроде на месте, голодных бунтов нет, магазины работают. Правда, некоторое количество банков с того времени обанкротилось, преимущественно из тех, кто занимался валютными спекуляциями. Но это скорее благо, чем зло.

Менять не доллар, а систему

Надо понимать, что слабый рубль вовсе не означает слабую экономику и непременные и немалые материальные потери, включая падение уровня жизни. Падение рубля на валютном рынке означает взрывной пропорциональный рост доходов от экспорта. Выигрывают нефтяники, химики, металлурги и предприятия других отраслей, обеспечивающих в общей сложности примерно 60 процентов доходов бюджета. Да, растут цены на импорт, включая продовольствие и другие потребительские товары, по которым пока Россия зависит от внешних поставок на 30-60 процентов.

Подсчитано, что каждый процент ослабления валютного курса рубля приводит к повышению цен в среднем на полпроцента. Но и эта проблема решается довольно просто: Правительство в таких случаях может просто перераспределять возросшие доходы экспортёров в пользу производителей отечественных товаров или импортёров. Так делают, к примеру, в Китае.

Но проблема не сводится к влиянию валютных качелей на рост цен. Так называемая волатильность доллара крайне опасна тем, что она — симптом зависимости российской экономики от действий США. Иными словами, речь идёт по существу о том, что Россия ограничена в своём экономическом суверенитете. Об этом в мае 2018 года говорил Президент России Владимир Путин , призывая «оторвать российскую экономику от доллара, чтобы укрепить экономический суверенитет».

Так сложилось исторически, когда в начале 90-х во многом усилиями американских советников была принята концепция монетаризма, которой с небольшими изменениями придерживались экономические власти вплоть до последнего времени. Один и постулатов монетаризма применительно к «развивающимся рынкам» — жёсткая привязка кредитно-денежной массы к наличию доллара на суверенных счетах. В дополнение к сложившейся после Бреттон-Вудских соглашений 1944 года монополии доллара в международных расчётах такая ситуация гарантировала США полное доминирование в мировой экономике через Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк

Так называемая волатильность доллара крайне опасна тем, что она — симптом зависимости российской экономики от действий США.

Так что первый и самый важный шаг, который следует предпринять, чтобы избавиться от долларовой зависимости — пересмотреть отношения с международными финансовыми организациями и, главное, законодательно избавиться от привязки отечественной денежной массы к золотовалютным резервам по примеру Китая.

Нужен новый Бреттон-Вуд Это первый, но далеко не последний шаг. Антон Силуанов , первый вице-премьер и министр финансов, объявив о том, что доллар становится «ненадёжным инструментом в международных расчётах», перечислил некоторые меры по ослаблению зависимости от американской валюты. Это отказ от доллара в расчётах за нефть, переход в двусторонних расчётах на евро, юань и другие платёжные средства, сокращение вложений в американские активы…

Все эти меры, будучи доведены до логического конца, могут предопределить глобальное системное решение. Ведь долларовая монополия направлена не только против России. В июле на саммите руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге Владимир Путин выступил с предложением создать альтернативу доллару, подчеркнув, что «об этой проблеме говорим не только мы». Говорят (и действуют) практически все страны — члены БРИКС, а также Иран и Турция. Турецкий президент Реджеп Эрдоган 11 августа и вовсе заявил, что его страна готова перейти на расчёты в национальных валютах с Россией, Китаем, Ираном и другими партнёрами.

Но какой может быть альтернатива доллару? В послевоенное время в течение более 40 лет в мире существовала свободная от долларового влияния зона, которая занимала около 20 процентов территории земного шара с 20 процентами населения и 30 процентами мирового промышленного и аграрного производства. Имеется в виду мировая социалистическая система. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) координировал развитие стран народной демократии, включая Вьетнам и Кубу, а денежной единицей, обслуживающей внутренние расчёты, был так называемый переводной рубль. Доллары же приобретались по мере необходимости в обмен на широкую номенклатуру экспортных товаров — от нефти до комбайнов.

В июле на саммите руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге Владимир Путин выступил с предложением создать альтернативу доллару, подчеркнув, что «об этой проблеме говорим не только мы».

Может быть, использовать этот опыт с учётом, разумеется, современных реалий и цифровизации экономики и ввести, скажем, в расчётах стран — участниц «антидолларового интернационала» «переводной юань» как наиболее распространённую валюту, являющеюся к тому же резервной в рамках МВФ?

Экономическая основа для создания такого нового «Бреттон-Вуда» весьма мощна. Только доля стран — членов БРИКС в мировой торговле составляет около 25 процентов, а с учётом Турции, Ирана, Вьетнама и других противников долларовой монополии новая условная валюта способна обслуживать 40 процентов международного товарооборота против 12 процентов США.