Инвесторы Tesla обвиняют Илона Маска в мошенничестве

Инвесторы подали в суд на компанию Tesla и её главу Илона Маска (Elon Musk), обвиняя в разработке и реализации мошеннической схемы на бирже. В минувшую пятницу в Сан-Франциско было подано сразу два иска на эту тему.

В качестве ключевого элемента обвинения выступает заметка о приватизации компании, которую Илон Маск опубликовал в Twitter в прошлый вторник. Маск написал, что рассматривает возможность выкупа акций компании по цене 420 долларов за акцию. Также он отметил, что уже нашёл «надёжный» источник финансирование для сделки общей стоимостью в 72 миллиарда долларов.

В одном из исков истец называет твит Маска ложным и вводящим в заблуждение, а в сочетании с отсутствием комментариев со стороны Tesla приравнял из к «ядерному нападению», разработанному для «полного уничтожения» биржевых игроков на понижение. Во втором иске утверждается, что Tesla и Маск искусственно раздули стоимость акций компании в нарушении федеральных законов о ценных бумагах.