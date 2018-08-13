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Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов
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Названы потери российских олигархов из-за слов Белоусова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские миллиардеры потеряли 3,1 млрд долларов после слов помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у 14 компаний металлургической, нефтехимической и химической отраслей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, передает ТАСС.
Предложение, озвученное Белоусовым, вызвало падение стоимости акций российских компаний, в результате которых состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина в течение дня 10 августа снизилось на 832 млн долларов.
Состояние основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова сократилось на 446 млн долларов. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов обеднел на 444 млн долларов, а совладельцы Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов лишились более 600 млн долларов.
Совладельцы «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли более 230 млн долларов на двоих, а один из основных акционеров «Норильского никеля» Владимир Потанин — $290 млн  9 августа помощник президента России Алексей Белоусов выступил с инициативой наложить дополнительную фискальную нагрузку на компании горно-металлургического и химического комплекса, которая позволит пополнить бюджет на 0,5 трлн рублей ежегодно.
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