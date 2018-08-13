Рубль: пока мало поводов для оптимизма

Давление на рубль может сохраниться на этой неделе на фоне продолжающегося финансового кризиса в Турции, растущей неприязни в отношении активов EM и опасений по поводу новых санкций. Тем не менее, нас бы удивило, если бы рубль оказался выше 70/$ по итогам недели.

Проблемы в Турции, опасения по поводу санкций, укрепление доллара США — факторы давления на рубль. Как мы предупреждали на прошлой неделе, негативные риски усилились для рубля из-за нового антироссийского законопроекта — наши опасения и в самом деле реализовались на прошлой неделе, что привело к обвалу рубля на 7% после публикации текста законопроекта в российских СМИ, объявления о новых санкциях в связи с делом Скрипалей, а также на фоне ослабления валют EM (индекс MSCI EM FX снизился на 1% н/н) к доллару США с усугублением валютного кризиса в Турции.

Указанные факторы могут удерживать рубль под давлением и на этой неделе, однако мы не ожидаем падения до психологически значимой отметки в 70/$, если только ситуация с антироссийскими санкциями не будет усугубляться и/или турецкая лира не просядет еще на 25% к доллару США, как произошло на предыдущей неделе.

Ситуация в Турции определит настроение инвесторов в отношении активов EM. Что касается настроений инвесторов, ключевым аспектом станет динамика турецкой лиры, которую в свою очередь определит объем поддержки со стороны турецкого правительства. Сегодня утром Центральный Банк Турции объявил о снижении резервных требований, пообещав предоставить банкам «всю необходимую ликвидность», однако решил сохранить ставки без изменений, что вновь вызвало опасения относительно эффективности проводимой политики.

Хотя предпринятые меры помогли остановить падение лиры сегодня, пока непонятно будет ли этого достаточно для стабилизации валюты на более длительном горизонте, особенно в свете усиления политической напряженности в отношениях с США.