SpaceX возглавила рейтинг стартапов по стоимости доли основателей, на втором месте — Airbnb

Авторы рейтинга учитывали размер принадлежащей основателям стартапов доли, а также стоимость компании в пересчете на акцию на момент последнего раунда привлечения финансирования.

Возглавила рейтинг SpaceX , основанная в 2002 году. Создатель компании Илон Маск владеет долей в $14 млрд — эта сумма первышает стоимость его активов в Tesla, даже с учетом скачка акций на фоне заявления о возможном превращении компании в частную.

Следом расположился сервис бронирования квартир Airbnb, создателям которого Брайан Чески, Натан Блечарзик и Джо Геббиа принадлежит доля в $12 млрд

Производитель ПО Palantir занял третье место в списке EquityZen с долей основателей Александра Карпа, Питера Тиля, Стивена Коэна и Джо Лонсдейла в $8 млрд

В четверку рейтинга также вошел популярный сервис онлайн-заказа такси Uber — его основатели владеют акциями на $7,5 млрд

Компании отказались или не ответили на запросы о комментариях, добавляет Bloomberg

Сооснователь и директор по инвестициям EquityZen Фил Хаслетт назвал «беспрецедентным» клуб компаний-миллиардеров до проведения IPO.

«Пока «единорог» не вырастет и не станет полностью торгуемой публичной компанией (или не будет приобретен), вы сидите на «бумажной» чистой стоимости. Вы не можете купить профессиональную футбольную команду или частный остров в Карибском море с бумагами», — вместе с тем добавил Хаслетт.