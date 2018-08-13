Ещё
SpaceX возглавила рейтинг стартапов по стоимости доли основателей, на втором месте — Airbnb
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сенаторы придумали замену пенсиям
Сенаторы придумали замену пенсиям
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
68.00
77.10
77.58
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.05 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1067.32
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1414
–0.0292
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

SpaceX возглавила рейтинг стартапов по стоимости доли основателей, на втором месте — Airbnb 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Авторы рейтинга учитывали размер принадлежащей основателям стартапов доли, а также стоимость компании в пересчете на акцию на момент последнего раунда привлечения финансирования.
Возглавила рейтинг SpaceX, основанная в 2002 году. Создатель компании Илон Маск владеет долей в $14 млрд — эта сумма первышает стоимость его активов в Tesla, даже с учетом скачка акций на фоне заявления о возможном превращении компании в частную.
Следом расположился сервис бронирования квартир Airbnb, создателям которого Брайан Чески, Натан Блечарзик и Джо Геббиа принадлежит доля в $12 млрд
Производитель ПО Palantir занял третье место в списке EquityZen с долей основателей Александра Карпа, Питера Тиля, Стивена Коэна и Джо Лонсдейла в $8 млрд
В четверку рейтинга также вошел популярный сервис онлайн-заказа такси Uber — его основатели владеют акциями на $7,5 млрд
Компании отказались или не ответили на запросы о комментариях, добавляет Bloomberg.
Сооснователь и директор по инвестициям EquityZen Фил Хаслетт назвал «беспрецедентным» клуб компаний-миллиардеров до проведения IPO.
«Пока «единорог» не вырастет и не станет полностью торгуемой публичной компанией (или не будет приобретен), вы сидите на «бумажной» чистой стоимости. Вы не можете купить профессиональную футбольную команду или частный остров в Карибском море с бумагами», — вместе с тем добавил Хаслетт.
RB.ru: последние новости
Курс биткоина за сутки рухнул на 10% Bloomberg узнал, кто поможет Маску выкупить акции Tesla Банк из Австралии получил право выпустить первые в мире облигации на блокчейне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов55
Рубль вернулся к росту52
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Вашингтон «убьет» рубль к концу года
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение