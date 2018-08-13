Авторы рейтинга учитывали размер принадлежащей основателям стартапов доли, а также стоимость компании в пересчете на акцию на момент последнего раунда привлечения финансирования.
Возглавила рейтинг SpaceX, основанная в 2002 году. Создатель компании Илон Маск владеет долей в $14 млрд — эта сумма первышает стоимость его активов в Tesla, даже с учетом скачка акций на фоне заявления о возможном превращении компании в частную.
Следом расположился сервис бронирования квартир Airbnb, создателям которого Брайан Чески, Натан Блечарзик и Джо Геббиа принадлежит доля в $12 млрд
Производитель ПО Palantir занял третье место в списке EquityZen с долей основателей Александра Карпа, Питера Тиля, Стивена Коэна и Джо Лонсдейла в $8 млрд
В четверку рейтинга также вошел популярный сервис онлайн-заказа такси Uber — его основатели владеют акциями на $7,5 млрд
Компании отказались или не ответили на запросы о комментариях, добавляет Bloomberg.
Сооснователь и директор по инвестициям EquityZen Фил Хаслетт назвал «беспрецедентным» клуб компаний-миллиардеров до проведения IPO.
«Пока «единорог» не вырастет и не станет полностью торгуемой публичной компанией (или не будет приобретен), вы сидите на «бумажной» чистой стоимости. Вы не можете купить профессиональную футбольную команду или частный остров в Карибском море с бумагами», — вместе с тем добавил Хаслетт.