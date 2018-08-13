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Счетная палата заявила о сохранении низкой зарплаты у работников культурных учреждений
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Счетная палата заявила о сохранении низкой зарплаты у работников культурных учреждений 

Rambler News Service 1 час назад
Реальная заработная плата сотрудников библиотек, архивов, музеев и других культурных учреждений в первом полугодии 2018 года сохраняется на низком уровне, составляя 84% от общероссийского уровня, следует из аналитической записки Счетной палаты.
«Вместе с тем в ряде видов экономической деятельности, несмотря на высокий рост, заработная плата сохраняется на низком уровне. В частности, в деятельности библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры в январе — мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксирован рост реальной заработной платы на 31,3%, ее уровень составил 84% общероссийского», — говорится в документе.
Самый низкий уровень реальной заработной платы в первом полугодии 2018 года зафиксирован в производстве одежды — 46% общероссийского уровня, производстве кожи и изделий из кожи — 51%, производстве мебели — 51%.
Размер среднемесячной начисленной заработной платы в областях образования и здравоохранения остается ниже общероссийского — 80% и 93% соответственно. В научной сфере заработная плата выросла на 15,8%, сейчас ее уровень в 1,7 раза превышает общероссийский.
В Счетной палате также отметили неравномерный рост заработной платы. В январе — мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в производстве кокса и нефтепродуктов уровень зарплат превышает среднероссийский в 2,4 раза, при этом прирост среднемесячной начисленной заработной платы составил 22,2%. Прирост в области добычи сырой нефти и природного газа составил 10,2% при превышении общероссийского уровня в 3,2 раза, деятельности трубопроводного транспорта — на 8,7% и в 2,3 раза, деятельности воздушного и космического транспорта — на 11,1% и в 2,7 раза, деятельности финансовой и страховой — на 7,5% и в 2,1 раза.
Ранее Росстат сообщал о том, что среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в первом полугодии 2018 года на 11% до 42 550 руб. При этом реальная заработная плата выросла на 8,7%. За аналогичный период 2017 года номинальная заработная плата составляла 38 049 руб.
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