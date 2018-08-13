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Падение продолжается: 68 рублей за доллар — это не предел
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Падение продолжается: 68 рублей за доллар — это не предел 

Банки Сегодня 48 минут назад
Фото: Банки Сегодня
Падение продолжается: 68 рублей за доллар — это не пределНапомним, что стремительное падение рубля началось еще 8 августа после того, как в СМИ появилась информация о новых ограничительных мерах в отношении российского банковского сектора и госдолга. Позже стало известно, что несколькими сенаторами был разработан законопроект о запрете полетов над территорией США российской авиакомпании «Аэрофлот». В тот же день, акции «Аэрофлота», «Сбербанка» и ВТБ начали стремительное падение.
Директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов считает, что ослабление рубля — это реакция на происходящие процессы в Турции, где экономика пребывает в катастрофическом состоянии. По его мнению, ослабление лиры и другие экономические последствия — это только начало затяжного турецкого кризиса. А рубль, являясь валютой развивающегося государства, неизбежно будет реагировать на такие мировые экономические события.
Кирилл Тремасов считает, что падение рубля прекратится уже в скором времени. А к нормальному курсу он сможет вернуться уже к началу сентября.
В свою очередь, Банк России еще 9 августа сделал заявление по поводу ситуации с ослаблением курса рубля и успокоил россиян. По словам представителей ЦБ, ведомство полностью контролирует ситуацию и имеет все необходимые рычаги для предотвращения самых опасных сценариев. В этот же день, были приостановлены закупки валюты для Министерства финансов РФ. В Банке России считают, что эта мера поможет сдержать курс рубля на необходимом уровне.
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