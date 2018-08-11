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Volvo: поведение Маска на должности гендиректора акционерной компании — это катастрофа
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Volvo: поведение Маска на должности гендиректора акционерной компании — это катастрофа 

Вести Экономика 11 августа 2018
Фото: Вести Экономика
Фото: Heiko Junge/EPA  Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Член совета директоров компании Volvo Бетси Эдкинс отметила, что глава компании Tesla Илон Маск рискует привлечь исковые заявления в случае, если компания не будет продана частным инвесторам, как он пообещал ранее.
Об этом она заявила в интервью телеканалу Bloomberg.
— С вашей точки зрения, являются ли подобные объявления поводом для беспокойства?
— Многие обожают Илона Маска, считая его оригинальным мыслителем, но с точки зрения главного исполнительного директора акционерной компании, он — просто катастрофа. Он относится к инвесторам и акционерам как будто Tesla является частной компании и ведет себя как глава частной компании. Скорее всего, в отношении Tesla будет проведено расследования по поводу публикации подобного заявления в соцсети.
Члены совета директоров компании также ведут себя довольно странно. Они знают, что во главе компании стоит человек, который ведет себя как ковбой. Он вступает в перепалку с аналитиками, он уже размещал сомнительные сообщения в соцсетях, совет директоров компании не должен был допустить подобных действий. Они в курсе, что Маск ведет себя иррационально и должны знать, как должен вести себя глава компании, акции которой торгуются на рынке. Но вместо этого они позволили создать повод для подачи исковых заявлений и проведения расследования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. Это очень странная ситуация.
— Маск заявил, что финансирование для сделки по приватизации компании уже гарантировано. По вашему мнению, он загнал себя в угол и теперь у компании только один выход — стать частной компанией?
— Если ему действительно удастся привлечь необходимые для этого средства — это будет замечательно. Но до этого Маск уже делал сомнительные заявления. Он не выполнял обещания по поставкам автомобилей в срок, ситуация с производством в компании не внушает доверия, они производят автомобили в палатках. В компании высокая «текучка» кадров, ряд бывших сотрудников компании говорили о проблемах с безопасностью, а также условиях работы на заводе по производству батарей. На мой взгляд, нет причин верить ему на слово по поводу того, что он сможет привлечь подобный объем денег. Это гигантская сумма и в случае реализации, это будет крупнейшая сделка по приватизации компании в истории США. Когда он говорит, что он сумел найти деньги для подобной сделки — остается только гадать, правда ли это или нет.
Глава Tesla Inc. Илон Маск сообщил о планах по продаже компании частным инвесторам во вторник, 7 августа в серии сообщений в соцсети Twitter. Акции компании в этот же день выросли на 8%, однако в течение следующих нескольких дней снизились до значений, которые сохранялись до этого заявления.
Поводом для коррекции стали сомнения в возможностях главы Tesla реализовать озвученные планы. Как отметил телеканал CNBC, многие аналитики (в частности, представляющие Morgan Stanley, RBC и Barclays) сомневаются в том, что подобная сделка будет совершена.
В пятницу, 10 августа, агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что совет директоров Tesla «до сих пор не получил от главного исполнительного директора компании информации о планах совершения сделки по выкупу компании частными инвесторами».
В случае, если Tesla Inc. в ближайшие недели и месяцы не предоставит какой-либо информации о конкретных планах по привлечению финансирования и продаже компании частным инвесторам, Илон Маск с большой долей вероятности окажется в центре серьезного скандала, включающего в себя расследование со стороны американских регуляторов, а также исковые заявления со стороны акционеров компании в связи с попытками манипуляции акциями компании за счет публикации ложных заявлений.
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