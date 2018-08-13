Внешнеторговые перевозки между РФ и КНР по Забайкальской ЖД в июле выросли на 14,7%

ЧИТА, 6 июля. / ТАСС /. На Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) внешнеторговые перевозки через пункт международного пропуска Забайкальск в июле 2018 года составили около 1,5 млн тонн, это на 14,7% выше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба магистрали.

Экспорт из РФ в КНР составил более 1,3 млн тонн грузов (+18,3%), в том числе перевезено:

— лесных грузов — перевезено 594,5 тыс. тонн (-20% к аналогичному периоду 2017 года), — каменного угля — перевезено 452,2 тыс. тонн (в 2,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года), — грузы в контейнерах — 124,6 тыс. тонн (+78,4%), — руды — перевезено 86,6 тыс. тонн (+18,3%), — минеральных удобрений — перевезено 53,2 тыс. тонн (+27.8%), — целлюлозы — перевезено 10,4 тыс. тонн (— 54,8%). Объем импорта в РФ из КНР составил 140,4 тыс. тонн (-11,7%), в том числе перевезено: — грузы в контейнерах — 91,6 тыс. тонн (-8,4%), — черных металлов — 14 тыс. тонн (— 47,1%), — строительных грузов — 11,3 тыс. тонн (+51,5%), — метизов и оборудования — 4 тыс. тонн (+0,7%), — химических грузов — 3,5 тыс. тонн (в 2.4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года), — неметаллической руды 3,2 тонн (в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года), — продовольственных грузов — 1,5 тыс. тонн (-71,1%).

За период январь-июль 2018 года Забайкальская железная дорога перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 9,7 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 10,8% меньше показателя за аналогичный период 2017 года.