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РСТ: рост курса валют может привести к удорожанию зимних туров за рубеж
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РСТ: рост курса валют может привести к удорожанию зимних туров за рубеж 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рост курса валют может привести к удорожанию туров на зимние программы за границей в начале бархатного сезона на 5-10%. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"С сентября — октября уже начинается реализация зимних, а также круизных программ. В основном в зоне риска — зимние программы на все направления, кроме внутреннего туризма. Рост цен на них ориентировочно составит 5-10%", — считает Барзыкин.
По его словам, цену турпакета определяет не только валютный курс, а, прежде всего конъюнктура на рынке: насколько будет велик спрос, будет ли достаточное количество бортов и т. д.
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