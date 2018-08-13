РСТ: рост курса валют может привести к удорожанию зимних туров за рубеж

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. Рост курса валют может привести к удорожанию туров на зимние программы за границей в начале бархатного сезона на 5-10%. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"С сентября — октября уже начинается реализация зимних, а также круизных программ. В основном в зоне риска — зимние программы на все направления, кроме внутреннего туризма. Рост цен на них ориентировочно составит 5-10%", — считает Барзыкин.

По его словам, цену турпакета определяет не только валютный курс, а, прежде всего конъюнктура на рынке: насколько будет велик спрос, будет ли достаточное количество бортов и т. д.