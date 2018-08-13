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Рынок США: коррекция не за горами
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Рынок США: коррекция не за горами 

Вести Экономика 26 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Американские биржевые индексы на предстоящей неделе могут сделать шаг назад на фоне растущих рисков. В ближайшие дни внимательно следим за турецким кризисом, тарифной войной и статданными из США и Китая.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. В пятницу ключевые индексы потеряли около 0,7-0,8% на фоне «турецких рисков». На прошлой неделе рынок США протестировал исторические максимумы, взять которые не удалось. Новый виток коррекции может быть не за горами. В районе 2800-2780 пунктов по S&P 500 проходит зона поддержки. В случае закрепления ниже этих отметок рассчитывала бы на движение индекса к 2700 пунктам.
Риски
Турецкий вопрос. Лира активно девальвируется. В понедельник валюта потеряла еще около 7% против доллара. Центробанк Турции пообещал обеспечить ликвидностью финансовую систему, но это не слишком ослабило панические настроения на валютном рынке страны. Согласно сообщению Financial Times, в ЕЦБ обеспокоены вовлеченностью крупных европейских банков в турецкий финансовый рынок. По данным Банка международных расчетов, турецкие заемщики задолжали местным кредиторам, в том числе иностранным дочерним компаниям, около $148 млрд, а долг, номинированный в евро, достиг $110 млрд
График USD/TRY с начала года, таймфрейм дневной
Монетарная политика ФРС.
Цикл повышения процентных ставок в США стал одной из причин оттока средств с развивающихся рынков, усугубив долговую проблему Турции. Ближайшее увеличение ключевой ставки может состояться уже в сентябре. Для оценки перспектив монетарной политики ФРС смотрим за макропоказателями. На этой неделе будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству (среда), строительству жилья (четверг), потребительскому доверию (пятница).
Торговые войны.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что санкционировал увеличение в 2 раза пошлин на турецкие поставки стали и алюминия. Не забываем и о противостоянии между Штатами и Китаем. Ближе к концу августа может быть принято окончательное решение о новых тарифах на импорт товаров в США из КНР.
Во вторник будет опубликован блок данных по экономике Китая за июль, а также первая оценка ВВП еврозоны за II квартал.
График индекса S&P 500 по итогам пятницы, таймфрейм дневной
Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам БКС Брокер
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