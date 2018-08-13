Благотворительная акция «Семья помогает семье» пройдет в Молжаниновском в конце августа

В рамках общегородской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» в конце августа на территории Молжаниновского заработает передвижной пункт по сбору вещей. Об этом сообщили в администрации муниципального округа Молжаниновский.

— Каждый желающий сможет принести все необходимое для подготовки к новому учебному году. Отметим, что принимаются только новые вещи: школьная форма, обувь, канцтовары, книги и другие, — пояснил собеседник издания.

В воскресенье, 26 августа, на Синявинской, 11, у памятника Защитникам Отечества, передвижной пункт для сбора вещей будет действовать с 11.00 до 15.00.

В свою очередь, в управе района будет открыт стационарный пункт. Он будет работать с 23 по 31 августа на 4-й улице Новоселки, 2. Вещи можно будет приносить с 10.00 до 18.00. Пункт будет размещен на 4-м этаже.

Благодаря акции дети из малоимущих и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получат все необходимые для школы вещи. (еп)