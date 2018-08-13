Ещё
Благотворительная акция «Семья помогает семье» пройдет в Молжаниновском в конце августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сенаторы придумали замену пенсиям
Сенаторы придумали замену пенсиям
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
68.00
77.10
77.58
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.05 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1067.32
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1414
–0.0292
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Благотворительная акция «Семья помогает семье» пройдет в Молжаниновском в конце августа 

Управа района Молжаниновский города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В рамках общегородской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» в конце августа на территории Молжаниновского заработает передвижной пункт по сбору вещей. Об этом сообщили в администрации муниципального округа Молжаниновский.
— Каждый желающий сможет принести все необходимое для подготовки к новому учебному году. Отметим, что принимаются только новые вещи: школьная форма, обувь, канцтовары, книги и другие, — пояснил собеседник издания.
В воскресенье, 26 августа, на Синявинской, 11, у памятника Защитникам Отечества, передвижной пункт для сбора вещей будет действовать с 11.00 до 15.00.
В свою очередь, в управе района будет открыт стационарный пункт. Он будет работать с 23 по 31 августа на 4-й улице Новоселки, 2. Вещи можно будет приносить с 10.00 до 18.00. Пункт будет размещен на 4-м этаже.
Благодаря акции дети из малоимущих и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получат все необходимые для школы вещи. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили у пассажирки из Вьетнама более тысячи пачек сигарет Участники донорской акции из Молжаниновского сдали более 11 литров крови Жилье в Молжаниновском может подешеветь к осени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян могут лишить долларовых накоплений551
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов54
Рубль вернулся к росту53
Черная дыра: будут ли завтра пенсии482
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение