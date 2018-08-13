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РСПП пожаловался Путину из-за идеи о сверхдоходах
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РСПП пожаловался Путину из-за идеи о сверхдоходах 

News.ru 47 минут назад
Российский союз промышленников и предпринимателей отправил президенту Владимиру Путину письмо с критикой идеи Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у бизнеса. Капитализация российского фондового рынка снизится на 3 трлн рублей, что опасно для экономики страны, говорится в послании.
«Налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы частного бизнеса», — цитирует выдержку из письма газета «Ведомости».
По словам авторов служебной записки, 14 крупнейших компаний, часть прибыли которых предлагается передавать в бюджет, рискуют потерять конкурентоспособность на глобальном рынке даже при отсутствии санкционных рисков.
Помощник президента Андрей Белоусов 10 августа предложил изымать сверхдоходы у 14 производственных предприятий страны. Обязать возвращать часть прибыли, в частности, планировали НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «АЛРОСу», «Норникель», ММК и «Сибур». Глава Минфина Антон Силуанов опроверг разработку соотвтествующей инициативы, отметив, что иногда бизнесмены «делятся с государством в добровольном порядке». На новостях о возможном введении нормы сверхдоходов крупнейшие российские компании потеряли на бирже более $3 млрд
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