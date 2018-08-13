РСПП пожаловался Путину из-за идеи о сверхдоходах

«Налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы частного бизнеса», — цитирует выдержку из письма газета «Ведомости»

По словам авторов служебной записки, 14 крупнейших компаний, часть прибыли которых предлагается передавать в бюджет, рискуют потерять конкурентоспособность на глобальном рынке даже при отсутствии санкционных рисков.