РСТ оценил возможный рост цен на путевки из-за падения рубля

«Если продолжится эта тенденция (падение рубля. — RNS), то, конечно, рейсовые туры подорожают — от 5% и выше. Спрос, конечно, будет снижаться. Но пока катастрофического ничего нет, отказа не было, просто люди стараются быстрее оплатить туры», — сказал он.

Ранее в АТОР сообщили, что стоимость туров в Турцию может повыситься, учитывая рост курса доллара по отношению к рублю. Туроператоры считают, что в следующем сезоне цены вырастут минимум на 5%.

Сегодня курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года. Рубль начал дешеветь на прошлой неделе после того, как в США заявили о намерении ввести дополнительные антироссийские санкции.

8 августа в США объявили о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химического оружия в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен 22 августа. По данным телеканала NBC, он будет включать в себя запрет на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электронных устройств двойного назначения, их компонентов, в том числе испытательное и калибровочное оборудование для авиационной электроники.