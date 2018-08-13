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РСТ оценил возможный рост цен на путевки из-за падения рубля
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РСТ оценил возможный рост цен на путевки из-за падения рубля 

Rambler News Service 1 час назад
Снижение курса рубля приведет к повышению цен на туры как минимум на 5%, сообщил RNS вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Если продолжится эта тенденция (падение рубля. — RNS), то, конечно, рейсовые туры подорожают — от 5% и выше. Спрос, конечно, будет снижаться. Но пока катастрофического ничего нет, отказа не было, просто люди стараются быстрее оплатить туры», — сказал он.
Ранее в АТОР сообщили, что стоимость туров в Турцию может повыситься, учитывая рост курса доллара по отношению к рублю. Туроператоры считают, что в следующем сезоне цены вырастут минимум на 5%.
Сегодня курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года. Рубль начал дешеветь на прошлой неделе после того, как в США заявили о намерении ввести дополнительные антироссийские санкции.
8 августа в США объявили о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химического оружия в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен 22 августа. По данным телеканала NBC, он будет включать в себя запрет на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электронных устройств двойного назначения, их компонентов, в том числе испытательное и калибровочное оборудование для авиационной электроники.
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