Шохин предупредил Путина о миллиардных потерях фондового рынка РФ от реализации идеи его помощника

инициативы

президентского помощника Андрея Белоусова российский фондовый рынок может составить три триллиона рублей. Аналогичное письмо Шохин подготовил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева

"Изменение фискальной нагрузки негативно отразится на финансовых рынках, — цитирует ТАСС обращение Шохина к Путину. — «Разовое» снижение капитализации российского фондового рынка, учитывая текущие уровни оценки российских компаний, может составить до 3 трлн рублей. Акции металлургических и химических компаний уже снизились на фоне предложения изъять их сверхдоходы. Можно оценить, что уменьшение капитализации рынка в целом превысит 10%".

— Российские миллиардеры, у чьих компаний захотели изъять сверхдоходы, за день обеднели на 3,1 млрд долларов

В связи с этим Шохин, в частности, просит президента поддержать позицию РСПП, согласно которой идея об изъятии свердоходов у компаний «может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий».

По словам главы РСПП, в условиях конкурентного давления и неблагоприятной внешнеполитической инфраструктуры российские компании могут сохранять лидирующие позиции на рынке только путем «инвестирования в действующие и новые месторождения, повышения эффективности перерабатывающих мощностей и производительности труда, снижения нагрузки на окружающую среду».

При этом цикл инвестирования может составлять 7-10 лет и более, а увеличение фискальной нагрузки вынудит компании скорректировать реализуемые и планируемые инвестпрограммы, отмечает Шохин.

Кроме того, по его словам, инициатива по изъятию сверхдоходов противоречит заявлениям правительства РФ о том, что повышение налогов в 2019-2024 годах будет исчерпано

повышением НДС с 18% до 20%.

Шохин также просит Путина отдать поручение о привлечении к обсуждению идеи Белоусова «представителей деловых объединений и ключевых компаний, затронутых данным предложением». В РСПП, со своей стороны, «готовы представить альтернативные расчеты реального уровня фискальной нагрузки на озвученные 14 компаний — экспортеров», — говорится в письме.

Обращение к Медведеву

Также Шохин подготовил обращение к Медведеву с просьбой поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии из прибылей компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей более 500 млрд рублей «может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий РФ и достижения стратегических целей национальной экономики», передает

В этом обращении Шохин отмечает, что увеличение налоговой нагрузки «не может не скорректировать реализуемые и планируемые инвестпрограммы компаний». Также могут подвергнуться существенному сокращению крупные социальные программы в регионах присутствия этих компаний, что особенно чувствительно будет в моногородах.

Существует также риск, что снижение финансовых показателей компаний и падение капитализации вследствие усиления налоговой нагрузки «приведет к дефолтам по кредитным обязательствам компаний, повысит стоимость заимствований и на фоне все возрастающих санкционных рисков создаст угрозу стабильности национальной банковской системы», считает глава РСПП.

Конкуренты российских компаний-экспортеров при сопоставимой операционной рентабельности не затронуты санкционными ограничениями, имеют свободный доступ к рынкам капитала и не подвергаются налогообложению сверхдоходов, существуя в стабильном налоговом режиме с умеренными ставками роялти, подчеркивает Шохин.

По его словам, методика расчета потенциально изымаемых средств недостаточно проработана, а сопоставление доходов и платежей добывающих и обрабатывающих отраслей некорректно. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты зарубежных активов, а также учитывать неналоговые отчисления, социальные отчисления, НДФЛ.

Также глава РСПП полагает, что дополнительная налоговая нагрузка на химиков и металлургов повлечет невыполнение нового

"майского указа"

Путина по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан, росту уровня пенсионного обеспечения выше инфляции и экономическому росту выше мировых показателей при сохранении инфляции на уровне не выше 4%, отмечает ТАСС.

"Указом отдельно поставлена цель по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 крупных промышленных центрах, 10 из которых — центры металлургической промышленности, — указал Шохин. — Сегодня компании горнодобывающей, металлургической и химической промышленности тратят миллиарды долларов на решение экологических проблем, включая переоснащение или закрытие экологически вредных производств".

"Точечное" изъятие средств подрывает многолетние усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата и будет иметь далеко идущие последствия, как фактор непредсказуемости налоговой системы и неясных правил для игры не только для самых капиталоемких секторов российской промышленности — ресурсных компаний, но и для экономики в целом", — отмечается в письме.

Очередное совещание по этой теме запланировано в Министерстве промышленности и торговли РФ на 14 августа. Профильные ведомства, включая Минфин и Минпромторг, должны к 17 августа представить в правительство предложения о дополнительных источниках дохода федерального бюджета за счет доходов компаний.

Иъятие сверхдоходов по «списку Белоусова»

Вечером 9 августа стало известно, что помощник президента Белоусов направил Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний 513,7 миллиарда рублей сверхдоходов в госказну. В письме говорилось, что эти компании в 2017 году из-за рыночных условий заработали более полутора триллионов рублей прибыли (до вычета налогов, процентов и амортизации), а налоговая нагрузка на них ниже, чем в нефтегазовой отрасли.

По словам Белоусова, упомянутые компании располагают сверхдоходами, образовавшимися благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящей от действий руководства компаний. Он напомнил, что в 2016 году правительство уже изымало сверхприбыли у нефтяников, но сложившаяся налоговая система не создает условий для дополнительных изъятий сверхдоходов. Поэтому Минфину предложено разработать механизм такого изъятия, целью которого является финансирование реализации «майского указа» Путина.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин пока одобрил лишь проработку этой идеи правительством, но само решение еще не принято. А сам Белоусов позднее заявил, что предложил изъять сверхдоходы у перечисленных компаний вовсе не ради финансирования исполнения майского указа, а для более равномерного распределения налоговой нагрузки.